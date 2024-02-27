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Єрмак: У російських в'язницях станом на серпень 2023 року перебували 175 громадян України

117 із них – киримли.

Єрмак: У російських в'язницях станом на серпень 2023 року перебували 175 громадян України
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак
Фото: ОПУ

Станом на серпень минулого року у в'язницях РФ перебували 175 громадян України.

Таку цифру озвучив керівник президентського офісу Андрій Єрмак на Міжнародній платформі за звільнення незаконно утримуваних Російською Федерацією цивільних осіб, яку провели в Києві в десяту річницю анексії Криму.

"У російських в'язницях на серпень 2023 року перебувають 175 громадян України. 117 із них – киримли. Про що свідчить ця цифра? Про політику пригнічення народу, який не має іншої батьківщини. Про спробу знову перетворити цей волелюбний народ на безголосих рабів... Попри те що російська історія Криму – це хроніка геноциду. І все це – сьогоднішня реальність», – сказав Єрмак.

Він зазначив, що внаслідок незаконної окупації півострова постраждали представники кримськотатарського народу, такі як Наріман Джелял, Емір-Усейн Куку, Енвер Бекіров, Муслім Алієв, які відмовились миритись із росіянами, намагалися говорити правду й опинилися у в’язницях.

Єрмак додав, що Україні відомі імена кожного з кримських татар, які перебувають у російському полоні, і наша держава не зупиниться, поки не звільнить їх усіх.

  • В Україні стартувала ініціатива з підтримки політв’язнів "Листи до вільного Криму". Кампанія триватиме в Україні й за її межами до 19 травня 2024 року включно. В цей період українці та громадяни інших держав зможуть надіслати листи підтримки кримським політв’язням, яких незаконно утримує Росія.
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