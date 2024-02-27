​За добу Сили оборони знищили ще 850 російських окупантів, дві крилаті ракети і танк

Загалом Росія вже втратила в Україні 411 550 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 850 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 411 550 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 411550 (+850) осіб

танків - 6556 (+1)

бойових броньованих машин - 12494 (+16)

артилерійських систем - 1009 (+16)

РСЗВ - 1000 (+0)

засоби ППО - 686 (+0)

літаків - 340 (+0)

гелікоптерів - 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7729 (+22)

крилаті ракети - 1912 (+2)

кораблі / катери -25 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 13065 (+28)

спеціальна техніка - 1588 (+8).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА противника.