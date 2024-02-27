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​За добу Сили оборони знищили ще 850 російських окупантів, дві крилаті ракети і танк

Загалом Росія вже втратила в Україні 411 550 військових.

​За добу Сили оборони знищили ще 850 російських окупантів, дві крилаті ракети і танк
Фото: тг-канал Військовий кур'єр 

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 850 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 411 550 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 411550 (+850) осіб
  • танків - 6556 (+1)
  • бойових броньованих машин - 12494 (+16)
  • артилерійських систем - 1009 (+16)
  • РСЗВ - 1000 (+0)
  • засоби ППО - 686 (+0)
  • літаків - 340 (+0)
  • гелікоптерів - 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7729 (+22)
  • крилаті ракети - 1912 (+2)
  • кораблі / катери -25 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13065 (+28)
  • спеціальна техніка - 1588 (+8).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА противника.

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