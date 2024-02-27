​За добу Сили оборони знищили ще 850 російських окупантів, дві крилаті ракети і танк

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 850 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 411 550 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 411550 (+850) осіб
- танків - 6556 (+1)
- бойових броньованих машин - 12494 (+16)
- артилерійських систем - 1009 (+16)
- РСЗВ - 1000 (+0)
- засоби ППО - 686 (+0)
- літаків - 340 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7729 (+22)
- крилаті ракети - 1912 (+2)
- кораблі / катери -25 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 13065 (+28)
- спеціальна техніка - 1588 (+8).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА противника.