Після паризького саміту у Європі створять "коаліцію далекобійної зброї"

Країни-союзники України домовилися створити ще одну коаліцію щодо надання зброї - цього разу далекобійних бомб та ракет. Відповідну заяву, яку президент Франції Емманюель Макрон зробив після зустрічі європейських лідерів у Парижі, цитує LeMonde.

Умови передачі Україні озброєння для "глибоких ударів" та інші деталі нової ініціативи, за словами Макрона, повинні узгодити та "покласти на стіл" упродовж 10 днів. Долучитися мають "багато європейських і неєвропейських країн, у яких є відповідні боєприпаси".

Президент Франції також закликав країни Європи виробляти більше такої зброї.