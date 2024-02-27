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Після паризького саміту у Європі створять "коаліцію далекобійної зброї"

Ініціативу оформлять офіційно упродовж наступних 10 днів.

Після паризького саміту у Європі створять "коаліцію далекобійної зброї"
Зустріч європейських лідерів у Парижі
Фото: Mark Rutte, X

Країни-союзники України домовилися створити ще одну коаліцію щодо надання зброї - цього разу далекобійних бомб та ракет. Відповідну заяву, яку президент Франції Емманюель Макрон зробив після зустрічі європейських лідерів у Парижі, цитує LeMonde.

Умови передачі Україні озброєння для "глибоких ударів" та інші деталі нової ініціативи, за словами Макрона, повинні узгодити та "покласти на стіл" упродовж 10 днів. Долучитися мають "багато європейських і неєвропейських країн, у яких є відповідні боєприпаси".

Президент Франції також закликав країни Європи виробляти більше такої зброї.

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