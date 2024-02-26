Правоохоронці викрили на Херсонщині ще двох учасників псевдореферендуму

Правоохоронці підозрюють двох жителів Херсонського району в тому, що вони наприкінці вересня 2022 року погодилися взяти участь у проведенні незаконного референдуму щодо приєднання Херсонської області до Росії.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Уточнюється, що правоохоронці підозрюють 59-річного жителя Загорянівки та 39-річну мешканку Музиківки.

“Під час проведення слідчо-розшукових заходів з’ясувалося, що обидва фігуранти були залучені до роботи так званої “виборчої комісії”, яка відповідала на території Східного та Загорянівки за проведення псевдореферендуму щодо входження Херсонщини до складу Росії”, - зазначили в поліції.

Зокрем, в період з 22 по 27 вересня 2022 року жінка видавала на “дільниці” бюлетені для голосування.

Чоловік в ці ж дати активно агітував на вулицях населених пунктів місцевих жителів взяти участь у так званому “голосуванні”, а також носив бюлетені та скриньку для них.

Слідчі заочно повідомили їм про підозру у колабораційній діяльності. Чоловіку та жінці загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.