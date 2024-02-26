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Німеччина надала новий пакет допомоги Україні: є боєприпаси, дрони і системи виявлення БпЛА

Також Берлін передав засоби для розмінування.

Німеччина надала новий пакет допомоги Україні: є боєприпаси, дрони і системи виявлення БпЛА
Машина для розмінування WISENT 1
Фото: pearson-eng.com

Німеччина надала новий пакет допомоги Україні.

Як ідеться на сайті німецького уряду, Києву передали 14 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм із запасів Бундесверу.

Крім того, в переліку є:

  • чотири дистанційно керовані машини для розмінування WISENT 1;
  • три мобільні дистанційно керовані й захищені системи розмінування;
  • матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • 250 наборів для розмінування;
  • 10 розвідувальних БПЛА Vector із запасними частинами;
  • 22 системи виявлення та придушення проти дронів;
  • 12 терміналів SatCom;
  • чотири авто для охорони кордону.

У планах Німеччини надати нашій державі 10 додаткових броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 і 20 систем датчиків і глушилок проти безпілотників.

  • Водночас 26 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти постачання Україні крилатих ракет Taurus, які запитує Київ. На думку Шольца, це ризик втягнення ФН у війну.
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