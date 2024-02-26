Німеччина надала новий пакет допомоги Україні: є боєприпаси, дрони і системи виявлення БпЛА

Також Берлін передав засоби для розмінування.

Німеччина надала новий пакет допомоги Україні.

Як ідеться на сайті німецького уряду, Києву передали 14 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм із запасів Бундесверу.

Крім того, в переліку є:

чотири дистанційно керовані машини для розмінування WISENT 1;

три мобільні дистанційно керовані й захищені системи розмінування;

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

250 наборів для розмінування;

10 розвідувальних БПЛА Vector із запасними частинами;

22 системи виявлення та придушення проти дронів;

12 терміналів SatCom;

чотири авто для охорони кордону.

У планах Німеччини надати нашій державі 10 додаткових броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 і 20 систем датчиків і глушилок проти безпілотників.