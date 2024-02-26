Німеччина надала новий пакет допомоги Україні: є боєприпаси, дрони і системи виявлення БпЛА

Німеччина надала новий пакет допомоги Україні.
Як ідеться на сайті німецького уряду, Києву передали 14 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм із запасів Бундесверу.
Крім того, в переліку є:
- чотири дистанційно керовані машини для розмінування WISENT 1;
- три мобільні дистанційно керовані й захищені системи розмінування;
- матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 250 наборів для розмінування;
- 10 розвідувальних БПЛА Vector із запасними частинами;
- 22 системи виявлення та придушення проти дронів;
- 12 терміналів SatCom;
- чотири авто для охорони кордону.
У планах Німеччини надати нашій державі 10 додаткових броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 і 20 систем датчиків і глушилок проти безпілотників.
- Водночас 26 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти постачання Україні крилатих ракет Taurus, які запитує Київ. На думку Шольца, це ризик втягнення ФН у війну.