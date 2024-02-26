Близько 30 тонн української кукурудзи, яку невідомі розсипали у Польщі, не вдалось зібрати

Після обіду сьогодні, 26 лютого, в бік Гданську вирушив вантажний потяг з українською кукурудзою. Раніше з нього невідомі висипали від 160 до 180 тонн кукурудзи.
Про це повідомляє RMF24.
Павел Білевський з транспортної охорони розповів, що приблизно 30 тонн кукурудзи не вдалося зібрати, оскільки вона була забруднена. Зараз кукурудза лежить на схилі біля колій. Вона буде утилізована або продана на біогаз.
Також Білевський підтвердив, що зерно везли з України до Марокко.
Лідія Ковальська з поліції Бидгоща повідомила, що правоохоронці перевіряють, чи були поблизу камери спостереження, також розшукуються свідки.
Блокада кордону
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Поляки відновили блокування українського кордону 9 лютого, після того як Єврокомісія рекомендувала продовжити так званий економічний безвіз з Україною. Мітингарі не задоволені тим, що українська агропродукція зменшує попит на їхню власну. Під час попередніх протестів вони добилися того, щоб деяка продукція з України могла в'їжджати до Польщі лише для транзиту в інші держави.
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20 лютого польські мітингарі вдруге висипали українське зерно з вагонів, які мали йти транзитом у Німеччину. Вони пояснили свій вчинок емоціями. Один із фермерів на мітингу закликав президента РФ "навести лад".
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11 лютого під час блокування кордону польські фермери висипали зерно, яке аграрії вирощують і збирають попри обстріли і мінування, з трьох українських вантажівок. Зерно мало їхати до Литви. Польська поліція говорила, що розслідує інцидент.
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Міністр сільського господарства Польщі назвав висипання зерна "актом відчаю" і розкритикував обурення українських посадовців.
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Через польську блокаду кордону Україна планує прокласти додатковий маршрут через Дунай, щоб збільшити експорт до довоєнного рівня.
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Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман, який є членом Польської селянської партії, допустив запровадження ембарго на всі сільськогосподарські товари з України.
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Блокада кордону для вантажівок впливає і на постачання військових товарів для української армії.
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Польська консулка у Львові Еліза Дзвонкевич вважає дії польських протестувальників ганебними.
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив нещодавно план деблокади кордону під назвою "План взаємопорозуміння", який Україна підготувала для Польщі.
- У Польщі на залізничній станції Котомеж з напіввагонів висипали 160 тонн українського зерна.