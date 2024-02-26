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Близько 30 тонн української кукурудзи, яку невідомі розсипали у Польщі, не вдалось зібрати

Кукурудза буде утилізована або продана на біогаз.

Близько 30 тонн української кукурудзи, яку невідомі розсипали у Польщі, не вдалось зібрати
У Польщі з вагонів висипали українське зерно
Фото: Олександр Кубраков

Після обіду сьогодні, 26 лютого, в бік Гданську вирушив вантажний потяг з українською кукурудзою. Раніше з нього невідомі висипали від 160 до 180 тонн кукурудзи.

Про це повідомляє RMF24.

Павел Білевський з транспортної охорони розповів, що приблизно 30 тонн кукурудзи не вдалося зібрати, оскільки вона була забруднена. Зараз кукурудза лежить на схилі біля колій. Вона буде утилізована або продана на біогаз.

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Також Білевський підтвердив, що зерно везли з України до Марокко.

Лідія Ковальська з поліції Бидгоща повідомила, що правоохоронці перевіряють, чи були поблизу камери спостереження, також розшукуються свідки.

Блокада кордону 

  • Поляки відновили блокування українського кордону 9 лютого, після того як Єврокомісія рекомендувала продовжити так званий економічний безвіз з Україною. Мітингарі не задоволені тим, що українська агропродукція зменшує попит на їхню власну. Під час попередніх протестів вони добилися того, щоб деяка продукція з України могла в'їжджати до Польщі лише для транзиту в інші держави.

  • 20 лютого польські мітингарі вдруге висипали українське зерно з вагонів, які мали йти транзитом у Німеччину. Вони пояснили свій вчинок емоціями. Один із фермерів на мітингу закликав президента РФ "навести лад". 

  • 11 лютого під час блокування кордону польські фермери висипали зерно, яке аграрії вирощують і збирають попри обстріли і мінування, з трьох українських вантажівок. Зерно мало їхати до Литви. Польська поліція говорила, що розслідує інцидент. 

  • Міністр сільського господарства Польщі назвав висипання зерна "актом відчаю" і розкритикував обурення українських посадовців. 

  • Через польську блокаду кордону Україна планує прокласти додатковий маршрут через Дунай, щоб збільшити експорт до довоєнного рівня. 

  • Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман, який є членом Польської селянської партії, допустив запровадження ембарго на всі сільськогосподарські товари з України

  • Блокада кордону для вантажівок впливає і на постачання військових товарів для української армії. 

  • Польська консулка у Львові Еліза Дзвонкевич вважає дії польських протестувальників ганебними. 

  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив нещодавно план деблокади кордону під назвою "План взаємопорозуміння", який Україна підготувала для Польщі.

  • У Польщі на залізничній станції Котомеж з напіввагонів висипали 160 тонн українського зерна.
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