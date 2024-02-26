Близько 30 тонн української кукурудзи, яку невідомі розсипали у Польщі, не вдалось зібрати

Кукурудза буде утилізована або продана на біогаз.

Після обіду сьогодні, 26 лютого, в бік Гданську вирушив вантажний потяг з українською кукурудзою. Раніше з нього невідомі висипали від 160 до 180 тонн кукурудзи.

Про це повідомляє RMF24.

Павел Білевський з транспортної охорони розповів, що приблизно 30 тонн кукурудзи не вдалося зібрати, оскільки вона була забруднена. Зараз кукурудза лежить на схилі біля колій. Вона буде утилізована або продана на біогаз.

Також Білевський підтвердив, що зерно везли з України до Марокко.

Лідія Ковальська з поліції Бидгоща повідомила, що правоохоронці перевіряють, чи були поблизу камери спостереження, також розшукуються свідки.

Блокада кордону