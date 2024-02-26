Росія вже втрутилася у президентські вибори США, – NBC

Кремль використовує фейкові акаунти і ботів для поширення дезінформації проти Джо Байдена.

Росія вже розпочала процес втручання у президентські вибори США. Основною метою Кремля є скорочення американської військової допомоги Україні, а також підтримки США і солідарності з НАТО.

Про це пише NBC News з посиланням на аналітиків.

"Росія вже поширює дезінформацію напередодні виборів 2024 року, використовуючи фейкові онлайн-акаунти та ботів, щоб завдати шкоди президенту Джо Байдену та його колегам-демократам, стверджують колишні чиновники США та кіберексперти", – пише NBC News.

Поширення дезінформації проти Байдена є частиною постійних намагань Москви, перешкодити американській військовій допомозі для України та підтримки та солідарності США з НАТО.

Подібні інформаційні атаки проводяться і в Європі. Цього місяця Франція, Німеччина та Польща заявили, що Росія розпочала шквал пропаганди, щоб спробувати вплинути на вибори до Європейського парламенту в червні.

Офіційні особи та експерти США найбільше стурбовані тим, що Росія може спробувати втрутитися у вибори за допомогою аудіо- або відеоматеріалів з використанням інструментів штучного інтелекту. Також втручання може бути аналогічним тому, що було у 2016 році. Тоді була поцуплена внутрішня пошта Демократичної партії.

За інформацією видання, проросійські пропагандистські кампанії у Twitter і Facebook, які були популярні напередодні президентських виборів у США в 2016 році, тепер стали звичайним явищем у всіх великих соціальних мережах.

Ці операції впливу часто створюють облікові записи, що збігаються, на кількох сайтах, політика модерації яких сильно різниться.

Раніше компанія Meta виявила проросійську мережу під назвою "People Say" і ліквідувала її, хоча в інших соціальних мережах вона досі існує.

Старший науковий співробітник Лабораторії цифрових криміналістичних досліджень Атлантичної ради Емерсон Брукінг сказав, що серйознішою російською загрозою виборам 2024 року може виявитися фейковий аудіозапис, створений штучним інтелектом.

Спланований дипфейк або витік інформації можуть не розгорнутися на національній арені. Натомість, на думку експертів, він може бути націлений на особливо важливий штат або район, що коливається.

Це може бути спрямовано на те, щоб відмовити деяких виборців іти на вибори або посіяти недовіру до точності підрахунку бюлетенів.

Також, наразі в США пропагандистські теми Росії часто повторюються в коментарях деяких республіканських законодавців і коментаторів, які підтримують Трампа, включно із зображенням українського уряду як глибоко корумпованого.

Експерти вважають, що прийняття російської державної риторики в політичних дебатах США є перемогою Москви. Метою диктатора Володимира Путіна є бажання посіяти сумніви та розбіжності серед американців.

Колишній співробітник оперативного управління ЦРУ, сказав, що Кремль, найімовірніше, вважатиме спробу проникнути в систему голосування США заходом із низьким рівнем ризику.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Білий дім занепокоєний щодо можливого втручання Росії в президентські вибори 2024 року.

"Кремль зацікавлений у тому, щоб американська громадськість або американське керівництво було менш схильне підтримувати Україну, менш схильне карати Росію. Ці стимули, безумовно, є", – зазначив він.

Президентські вибори 2024-го у США: Байден проти Трампа