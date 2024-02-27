Туск: Польща може накласти ембарго на інші групи українських продуктів у майбутньому

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна може накласти ембарго на інші групи українських продуктів у майбутньому. Адже, за словами прем'єра, українська продукція становить серйозну загрозу для польської економіки, – пише Радіо Свобода.

Про це сказав польський прем’єр Дональд Туск після зустрічі у форматі Вишеградської четвірки у Празі.

За його словами, кордон між Польщею і Україною, між Словаччиною і Україною – це кордон Європейського Союзу і "ми також хочемо оберігати ринок європейський".

"Польща продовжує ембарго на імпорт українського зерна, але не виключено, і ми розмовляємо про це також з українською стороною, що потрібне буде розширення ембарго також на іншу продукцію, якщо ЄС не знайде кращі способи більш ефективного захисту європейського і польського ринку", – повідомляє Туск.

Польський прем’єр стверджує, що українська продукція становить серйозну загрозу для польської економіки.

"Стандарти, яких вимагають від європейських і польських фермерів є дуже високими. І немає жодних стандартів, жодних вимог до української продукції. Хочемо допомогти Україні – це не обговорюється, але це не може бути ціною кроків, які будуть вбивчими для цілих секторів польської економіки... Українське зерно у два, а інколи у три рази є дешевшим від того, що виробляється у Європі. Говоримо також про овочі, цукор, ріпак, олію, а також про іншу продукцію", – резюмував він.