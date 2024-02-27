СБУ завершила розслідування щодо знищення літака "Мрія"

Колишнім гендиректору та начальнику ДП "Антонов" загрожує до 15 років тюрми.

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ексгендиректора та начальника підрозділу з авіабезпеки ДП "Антонов", дії яких призвели до знищення літака АН-225 "Мрія".

Про це повідомляє СБУ.

Служби безпеки УКраїни зібрала беззаперечні докази щодо колишніх посадовців державного підприємства "Антонов", гендиректора Сергія Бичкова та начальника підрозділу з авіабезпеки Олександра Нетьосова.

Правоохоронці повідомили, що дії ексчиновників "призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому під час боїв за Київ та знищення" літака.

За даними слідства, перед повномасштабним вторгненням росії фігуранти не допустили військовослужбовців Нацгвардії на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту.

Для цього у період січня-лютого 2022 року посадовці розпорядилися заблокувати допуск українських військових на територію об’єкта.

Слідчі закінчили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Фігуранти обвинувачуються за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Нині фігуранти перебувають під вартою.

Їм загрожує до 15 років ув'язнення.

Колишній директор державного підприємства "Антонов" отримав підозру через знищення літака Ан-225 "Мрія" в аеропорту Гостомель під час російського вторгнення.

27 лютого 2022 року російські війська знищили один із найбільших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія". Це сталося в аеропорту Гостомеля, де флагман української авіації перебував на ремонті.