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Окупація Нової Каховки: понад десяток цивільних досі перебувають у російському полоні

У березні місцеві жителі очікують нових репресій з боку ФСБ.

Окупація Нової Каховки: понад десяток цивільних досі перебувають у російському полоні
Фото: EPA/UPG

Начальник Новокаховської міської військової адміністрації Валерій Брусенський розповів, що у російському полоні досі залишається понад десяток місцевих жителів. А вже у березні жителі чекають чергових репресій з боку окупантів.

Про це пише "Радіо Свобода".

"Прізвища називати я не буду, але нам відомі понад десять людей і ми знаємо цих людей, хто вони, що вони. Серед них, у тому числі, є депутати й представники бізнесу. Понад 20-30 осіб у нас було «на підвалі», яких потім відпустили і вони змогли виїхати з окупації", – каже начальник ВА.

За словами Брусенського, через те, що місто перебуває на лінії фронту, вже з перших днів окупації там активно працюють органи ФСБ і Росгвардії. А чим ближче настає дата виборів, які Росія планує проводити на окупованій території, їхня робота посилюється. 

В адміністраціях очікують, що у березні буде нова хвиля утисків і затримань українців в окупації.

  • У Новій Каховці російські загарбники примусово виселяють усіх жителів з домівок, що розташовані біля Дніпра. У жовтні-листопаді 2022 року ЗСУ звільнили всю правобережну частину Херсонської області включно з обласним центром. Відтоді прилеглі до Дніпра райони стали обʼєктом майже щоденних обстрілів з боку російських військ, які зберігають контроль над лівобережною частиною, за винятком невеликої території, яку відбили Сили оборони України.
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