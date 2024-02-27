Окупація Нової Каховки: понад десяток цивільних досі перебувають у російському полоні

Начальник Новокаховської міської військової адміністрації Валерій Брусенський розповів, що у російському полоні досі залишається понад десяток місцевих жителів. А вже у березні жителі чекають чергових репресій з боку окупантів.

Про це пише "Радіо Свобода".

"Прізвища називати я не буду, але нам відомі понад десять людей і ми знаємо цих людей, хто вони, що вони. Серед них, у тому числі, є депутати й представники бізнесу. Понад 20-30 осіб у нас було «на підвалі», яких потім відпустили і вони змогли виїхати з окупації", – каже начальник ВА.

За словами Брусенського, через те, що місто перебуває на лінії фронту, вже з перших днів окупації там активно працюють органи ФСБ і Росгвардії. А чим ближче настає дата виборів, які Росія планує проводити на окупованій території, їхня робота посилюється.

В адміністраціях очікують, що у березні буде нова хвиля утисків і затримань українців в окупації.