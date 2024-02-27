В Україні створюють інформаційну систему щодо військовополонених

До бази включать інформацію про оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора та цивільних осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії.

В Україні створюють інформаційну систему з питань поводження з полоненими, в яку включать інформацію про оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора, цивільних полонених та зниклих безвісти. Кабінет Міністрів ухвалив відповідну Постанову.

"Документ унормовує функціонування Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та електронну взаємодію між зацікавленими органами державної влади", – йдеться у повідомленні Міноборони.

Зокрема, до бази даних інформаційної системи включать інформацію про:

оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора

цивільних осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії

осіб, зниклих безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України

Також удосконалять роботу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Зокрема, унормовують діяльність громадських приймалень Координаційного штабу та надають права щодо функціонування відповідних регіональних центрів.

Зазначається, що відтепер Координаційний штаб отримує повноваження щодо репатріації тіл (останків) оборонців та розширюються можливості щодо повернення з полону цивільних осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії.