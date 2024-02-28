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На Донеччині через ворожий обстріл пошкоджена пожежна частина

Рятувальники  не постраждали.

На Донеччині через ворожий обстріл пошкоджена пожежна частина
Пожежна частина у Кураховому
Фото: ДСНС

У Кураховому Покровського району, що на Донеччині, внаслідок ворожого обстрілу житлової забудови пошкоджена пожежна частина. 

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

"Сьогодні росія обстріляла місто Курахове Покровського району, вдарили по житловій забудові. Внаслідок ворожого удару вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежної частини", – зазначили у службі.

На щастя, рятувальники не постраждали.

Пожежна частина постраждала від обстрілу
Фото: ДСНС України
Пожежна частина постраждала від обстрілу
Пожежна частина постраждала від обстрілу
Фото: ДСНС
Пожежна частина постраждала від обстрілу

  • Ворог вночі вдарив по Покровську 4 ракетами. Зруйновані та пошкоджені адміністративні будівлі, заклади освіти, багатоквартирні та приватні будинки. 
  • Вчора, 27 лютого, російська окупаційна армія обстріляла з артилерії Курахівську громаду Донецької області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, п’ятеро поранено. Росіяни влучили по приватному підприємству.  Через отримані тілесні ушкодження 32-річний співробітник помер дорогою до медичного закладу. 
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