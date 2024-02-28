Рятувальники не постраждали.

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Пожежна частина у Кураховому

У Кураховому Покровського району, що на Донеччині, внаслідок ворожого обстрілу житлової забудови пошкоджена пожежна частина.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

"Сьогодні росія обстріляла місто Курахове Покровського району, вдарили по житловій забудові. Внаслідок ворожого удару вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежної частини", – зазначили у службі.

На щастя, рятувальники не постраждали.

Фото: ДСНС України Пожежна частина постраждала від обстрілу

Фото: ДСНС Пожежна частина постраждала від обстрілу