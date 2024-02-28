У Кураховому Покровського району, що на Донеччині, внаслідок ворожого обстрілу житлової забудови пошкоджена пожежна частина.
Про це йдеться у повідомленні ДСНС.
"Сьогодні росія обстріляла місто Курахове Покровського району, вдарили по житловій забудові. Внаслідок ворожого удару вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежної частини", – зазначили у службі.
На щастя, рятувальники не постраждали.
- Ворог вночі вдарив по Покровську 4 ракетами. Зруйновані та пошкоджені адміністративні будівлі, заклади освіти, багатоквартирні та приватні будинки.
- Вчора, 27 лютого, російська окупаційна армія обстріляла з артилерії Курахівську громаду Донецької області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, п’ятеро поранено. Росіяни влучили по приватному підприємству. Через отримані тілесні ушкодження 32-річний співробітник помер дорогою до медичного закладу.