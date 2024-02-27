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Тарнавський повідомив про стабілізацію лінії оборони в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів

Командувач "Таврії" повідомив про становище в зоні його військ. 

Тарнавський повідомив про стабілізацію лінії оборони в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів
Авдіївка, робота 110ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка
Фото: 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка

Захисникам вдалося стабілізувати лінію оборони на Авдіївському напрямку в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

У операційній зоні його військ ворог за минулу добу завдав 45 авіаударів, вчинив 935 артобстрілів та 81 удар дронами-камікадзе. Відбулися 43 бойові зіткнення.

"Спроби наступальних дій росіян у районах Новомихайлівки та Роботиного не мали успіху", – сказав Тарнавський.

За його словами, протягом учорашнього дня і сьогодні вранці ще 11 росіян здалися в полон. 

Фото: мапа Deep State

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