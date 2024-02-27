Тарнавський повідомив про стабілізацію лінії оборони в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів

Захисникам вдалося стабілізувати лінію оборони на Авдіївському напрямку в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
У операційній зоні його військ ворог за минулу добу завдав 45 авіаударів, вчинив 935 артобстрілів та 81 удар дронами-камікадзе. Відбулися 43 бойові зіткнення.
"Спроби наступальних дій росіян у районах Новомихайлівки та Роботиного не мали успіху", – сказав Тарнавський.
За його словами, протягом учорашнього дня і сьогодні вранці ще 11 росіян здалися в полон.
- Заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін сьогодні повідомив, що ситуація під Авдіївкою дуже складна. Активні наступальні дії ворог продовжує здійснювати – і вдень, і вночі. Основний напрямок тиску ворога –лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка, також дуже активні бої в районі Красногорівки.
- Днями захисники відійшли від Ласточкиного на Авдіївському напрямку.