У Генштабі пояснили, як рахують втрати ворога, та уточнили кількість вбитих і поранених окупантів

Втрати Росії у війні проти України становлять 412400 осіб вбитими та пораненими станом на 27 лютого 2024 року.

Генеральний штаб ЗСУ пояснив, як рахує втрати ворога. У відомстві уточнили, що втрати Росії у війні проти України становлять 412400 осіб вбитими та пораненими станом на 27 лютого 2024 року.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України старший лейтенант Андрій Ковальов у коментарі "Українській правді".

"Щоденно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднює загальні бойові втрати ворога. Підкреслимо - це саме загальні втрати.Загальні втрати російських окупантів, які публікує Генеральний штаб, складаються з двох основних показників втрат, які отримує противник у ході ведення бойових дій. А саме - безповоротні втрати та бойові санітарні втрати ворога", – зазначив він.

Ковальов додав, що станом на 27 лютого 2024 року загальні втрати російських окупантів орієнтовно становлять 412400 осіб.