У Генштабі пояснили, як рахують втрати ворога, та уточнили кількість вбитих і поранених окупантів

Генеральний штаб ЗСУ пояснив, як рахує втрати ворога. У відомстві уточнили, що втрати Росії у війні проти України становлять 412400 осіб вбитими та пораненими станом на 27 лютого 2024 року.
Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України старший лейтенант Андрій Ковальов у коментарі "Українській правді".
"Щоденно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднює загальні бойові втрати ворога. Підкреслимо - це саме загальні втрати.Загальні втрати російських окупантів, які публікує Генеральний штаб, складаються з двох основних показників втрат, які отримує противник у ході ведення бойових дій. А саме - безповоротні втрати та бойові санітарні втрати ворога", – зазначив він.
Ковальов додав, що станом на 27 лютого 2024 року загальні втрати російських окупантів орієнтовно становлять 412400 осіб.
- Нещодавно Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що під час повномасштабного вторгнення Росії загинули 31 тисяча українських військових. Він додав, що росіян загинуло 180 000. А загальні втрати Росії разом з пораненими – до 500 000.
- Росія намагається відновити чисельність війська і почала генерувати нові сили в еквіваленті своїм поточним втратам. Однак невідомо чи зможе РФ підтримувати наступальні операції в такий самий спосіб на більш високому оперативному рівні зі ще більшими втратами, пише ISW.
- За оцінками росЗМІ, з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року в Україні загинуло понад 75 000 російських військовослужбовців.