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У Генштабі пояснили, як рахують втрати ворога, та уточнили кількість вбитих і поранених окупантів

Втрати Росії у війні проти України становлять 412400 осіб вбитими та пораненими станом на 27 лютого 2024 року.

У Генштабі пояснили, як рахують втрати ворога, та уточнили кількість вбитих і поранених окупантів
Скріншот з відео знищення російської техніки
Фото: Скріншот з відео

Генеральний штаб ЗСУ пояснив, як рахує втрати ворога. У відомстві уточнили, що  втрати Росії у війні проти України становлять 412400 осіб вбитими та пораненими станом на 27 лютого 2024 року.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України старший лейтенант Андрій Ковальов у коментарі "Українській правді".

"Щоденно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднює загальні бойові втрати ворога. Підкреслимо - це саме загальні втрати.Загальні втрати російських окупантів, які публікує Генеральний штаб, складаються з двох основних показників втрат, які отримує противник у ході ведення бойових дій. А саме - безповоротні втрати  та бойові санітарні втрати ворога", – зазначив він.

Ковальов додав, що станом на 27 лютого 2024 року загальні втрати російських окупантів орієнтовно становлять 412400 осіб.

  • Нещодавно Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що під час повномасштабного вторгнення Росії загинули 31 тисяча українських військових. Він додав, що росіян загинуло 180 000. А загальні втрати Росії разом з пораненими – до 500 000.
  • Росія намагається відновити чисельність війська і почала генерувати нові сили в еквіваленті своїм поточним  втратам. Однак невідомо чи зможе РФ підтримувати наступальні операції в такий самий спосіб на більш високому оперативному рівні зі ще більшими втратами, пише ISW.
  • За оцінками росЗМІ, з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року в Україні загинуло понад 75 000 російських військовослужбовців.
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