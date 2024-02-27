​На Миколаївщині керівника Укртрансбезпеки викрили на поборах із перевізників

В день він отримував щонайменше 50 000 гривень "прибутку".

На Миколаївщині викрили виконувача обов’язків керівника Укртрансбезпеки, який налагодив систему поборів з підприємців, втановивши щомісячну "таксу" від 500 грн до 5 тис. грн з кожного за можливість спокійно працювати при перевезенні товарів областю. Сума залежала від кількості вантажівок у комерсантів.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що за такий "контроль" над безпекою на транспорті посадовець в день отримував щонайменше 50 тис. грн незаконного прибутку.

Правоохоронці затримали чиновника Укртрансбезпеки під час отримання чергового хабаря.Йому повідомили про підозру за 5 фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу.Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Встановлюють осіб, причетних до оборудки.