​На Миколаївщині керівника Укртрансбезпеки викрили на поборах із перевізників

На Миколаївщині викрили виконувача обов’язків керівника Укртрансбезпеки, який налагодив систему поборів з підприємців, втановивши щомісячну "таксу" від 500 грн до 5 тис. грн з кожного за можливість спокійно працювати при перевезенні товарів областю. Сума залежала від кількості вантажівок у комерсантів.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
Зазначається, що за такий "контроль" над безпекою на транспорті посадовець в день отримував щонайменше 50 тис. грн незаконного прибутку.
Правоохоронці затримали чиновника Укртрансбезпеки під час отримання чергового хабаря.Йому повідомили про підозру за 5 фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).
Вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу.Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.
Встановлюють осіб, причетних до оборудки.
- Посадовців Держпраці затримали на одержанні пів мільйона гривень хабаря за непроведення позапланової перевірки. Слідство встановило, що посадовці створили штучні умови для проведення позапланової перевірки приватного підприємства.
- Керівника окружної прокуратури у Вінницькій області та заступника голови районної адміністрації затримали під час одержання неправомірної вигоди. За гроші обіцяли закрити кримінальне провадження та повернути вилучене майно. Чиновника прокуратури затримали на одержанні частини неправомірної вигоди у 2000 доларів США. Загальна сума неправомірної вигоди склала 4000 доларів США.
- На Львівщині СБУ затримала двох депутатів, які вимагали хабар за вирішення "земельного питання". За $30 тисяч вони "гарантували" пришвидшений механізм погодження документації.