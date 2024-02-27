Зросла кількість українців, які вважають, що Захід втомився від війни, – опитування КМІС

Після повномасштабного вторгнення КМІС регулярно в опитуваннях досліджує поширеність різних наративів, які потенційно можуть становити загрозу національній безпеці. Один із таких наративів – чи відчувають українці підтримку Заходу чи, навпаки, українці відчувають, що Захід готовий облишити Україну.

За результатами опитування, в грудні 2023 87% опитаних українців були переконані, що у разі належної підтримки Заходом (зброєю, фінансами, санкціями) Україна зможе здобути успіхи у війні проти Росії. На початку жовтня 2023 стосовно підтримки ЄС 75% українців вважали допомогу корисною, проте 56% вважали її недостатньою.

Українці зберігають оптимізм щодо майбутнього і віру в Перемогу (у лютому 2024 89% вірили, що Україна переможе), оскільки сприймають нинішню боротьбу як спільне протистояння України і Західних союзників "осі зла".

"Поширення наративу про «втому Заходу» є небезпечним, оскільки підриває віру у перемогу і насправді суперечить активній підтримці України рядом країн Заходу. Утім, в умовах, коли Росія нарощує своє виробництво і отримує допомогу інших тоталітарних режимів, нинішньої підтримки недостатньо. Крім того, допомога Заходу не завжди надходить вчасно", – зазначили в КМІС.

Наприкінці 2022 лише 15% українців вважали, що Захід утомлюється від України, його підтримка слабка і що Захід хотів би від України поступок Росії. Уже через рік, на початку жовтня 2023, частка українців, які в це вірять, досягла 30%, а в лютому 2024 року (тобто зараз) – 44%. Наразі ще все-таки більше тих, хто вірить, що Захід продовжує в міру можливостей підтримувати Україну – 49%, проте цей показник знизився з 76% наприкінці 2022 року.

"Нещодавно, 24 лютого 2024 року, була друга річниця російського повномасштабного вторгнення. Україна та українці почули багато гарних і сильних слів підтримки від Західних партнерів. Проте вже 25 лютого 2024 року на форумі «Україна. Рік 2024» Президент Зеленський зазначив, що наразі є 4 бригади, які досі не отримали обіцяну техніку (яку обіцяли ще під контрнаступ 2023 року). Тому ми закликаємо Захід переходити від сильних слів до сильних дій. Україна та українці зберігають волю до Перемоги, Україна та українці прагнуть продовжувати опір агресору. Україна та українці заслуговують на належну підтримку тут і зараз", - прокоменнтував результати опитування заступник директора КМІС Антон Грушецький.

Нагадаємо, керівник української військової розвідки Кирило Буданов застеріг західні країни від "втоми" від війни проти України. "Тим, хто за кордоном вважає, що "втомився" від України, доведеться піклуватись про московитів, коли вони прийдуть займати їхні власні території", – сказав Буданов в інтерв'ю газеті Le Monde.

Раніше прем’єрка Данії Метте Фредеріксен також закликала НАТО не "втомлюватись" від війни в Україні.