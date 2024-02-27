За Пашинського внесли заставу підприємства-члени Національної асоціації оборонної промисловості

Він повідомив, що повертається до своїх обов’язків.

Підприємства-члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості внесли заставу за голову асоціації, екснардепа Сергія Пашинського.

Про це Пашинський повідомив у фейсбуці.

"Тільки що підприємства-члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості NAUDI внесли за мене повну заставу. Я вийшов на свободу. Я дуже вдячний за таку колосальну підтримку, але мені водночас дуже соромно, що кошти, які повинні були бути використані для виробництва зброї, використані на заставу для мене по фейкових звинуваченнях. Я відпрацюю кожну копійку і доб’юся повернення цих коштів", – написав він.

Пашиинський також зазначив, що він повертається до виконання своїх обов’язків.

"Більше зброї, більше боєприпасів. Тільки перемога! Сподіваюсь, від цих завдань сильно мене відволікати не будуть! Крім того, ми вже подали заяву про злочин щодо фальсифікації нібито моїх «розмов»!" – додав він.

Як повідомлялося, вчора ВАКС відправив Пашинського під варту до 25 квітня із заставою 272,5 млн гривень.

Справа Пашинського

Обвинувачення стосується періоду його очолення президентської адміністрації та так званої справи пального олігарха Сергія Курченка. Слідство вважає, що Пашинський разом із бізнесменом Сергієм Тищенком та низкою інших пов'язаних осіб вирішили заволодіти нафтопродуктами – 97 000 тонн палива, що після повалення влади Віктора Януковича арештували у фірм Курченка. Збитки державі оцінили в 967 млн гривень.

"Вони створили злочинну організацію (ЗО) та домоглися передачі нафтопродуктів держпідприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб", – стверджують у НАБУ.

Слідство каже, що держпідприємство реалізувало арештовану сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. При цьому кошти, які ця компанія сплатила лише частково, вивели на рахунки інших контрольованих суб’єктів господарювання, а державний бюджет не отримав жодної гривні.

Наразі підозрюються:

колишній топпосадовець Адміністрації Президента України (Сергій Пашинський)

співорганізатор злочинної організації

підприємець, співорганізатор злочинної організації

чотири члени злочинної організації.

Дії кваліфіковано за ч.1 ст. 255 і ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.

Сам Пашинський звинувачення відкидає і вбачає в діях правоохоронців "опосередковану роботу на країну-агресора, якій заради зриву боєздатності ЗСУ конче потрібно усунути мене від моїх посадових обов’язків як голови «Національної асоціації підприємств оборонного сектору»".

Пашинський також додав, що текст підозри підготували на основі його ж інтерв'ю 2015 року "Українській правді".

Більше про позицію Пашинського – в інтерв'ю "Мета – заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості" на LB.ua.