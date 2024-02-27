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РосЗМІ: російський "Червоний Хрест" може бути причетним до знущань над українцями

Росіяни відвідували колонії на окупованій території, де називали полонених свинями і примушували їх співати радянські пісні. 

РосЗМІ: російський "Червоний Хрест" може бути причетним до знущань над українцями
Фото: росзмі

Співробітники "Російського Червоного Хреста" можуть бути причетними до знущань над українськими військовополоненими в колоніях, зокрема на окупованій території. Про це йдеться у розслідуванні російського видання "Медуза", створеного в межах міжнародного журналістського проєкту (уривки з нього наводить українське бюро Радіо Свободи). Журналісти з'ясували, що Москва окремо з федерального бюджету фінансує "Російський Червоний Хрест". 

Один із українських полонених, Орест Грицюк, який до квітня 2023 був у полоні в колонії Горлівки Донецької області, розповів про відвідування осіб, яких назвали російськими представниками Червного Хреста. Їх було двоє, і вони були присутні під час годування полонених.

Українцям давали дуже гарячу їжу і примушували з'їдати її дуже швидко. Один із представників "Червоного Хреста" назвав полонених "українськими свинями". Після харчування полонених повели на плац і змусили хором співати радянські військові пісні, згадує Грицюк.

"Мужик, який у їдальні називав нас свинями, дістав телефон, знімав на камеру військовополонених, що маршували, підходив до них, щось кричав на вухо і тряс кулаком над головою, плескав полонених по спині і плечах так, що тих гойдало. Камеру він спрямовував на себе та демонстрував жест перемоги, просто насолоджувався, для нього це була вистава… У цих двох був повний карт-бланш на те, щоб ходити їдальнею, перебувати на плацу, замовляти пісні… вони там почувалися комфортно, по кайфу", – розповів колишній військовополонений.

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста (МКЧХ) вважають, що Орест Грицюк неправильно ідентифікував згаданих ним осіб як представників "Червоного Хреста". Представник МКЧХ в Україні Ашіль Деспре заявив, що у МКЧХ ніколи не говорили про те, що колонію з українськими полоненими відвідували саме співробітники Російського Червоного Хреста. 

Він додав, що в нього "немає підстав вважати, що до цього причетний Російський Червоний Хрест".

Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця – найбільше у світі гуманітарне обʼєднання для допомаги людям. До нього входять Міжнародний Комітет Червоного Хреста та національні товариства у 192 країнах світу. 

У 2023 Російський Червоний Хрест отримав від Міжнародного комітету Червоного Хреста п'ять мільйонів швейцарських франків (210 мільйонів гривень). При цьому Російський Червоний Хрест також отримує гроші з російського бюджету та практично відкрито підтримує агресію проти України.

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