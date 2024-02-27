КНДР з липня відправила Росії мільйони боєприпасів

Північна Корея з липня поставила Росії мільйони боєприпасів. Вона здійснила доставку їх у 6700 контейнерах, цитує заяву південнокорейського міністра оборони Шина Вонсіка The Guardian.
За даними Сеула, йдеться про понад три мільйони артилерійських снарядів калібром 152-мм або 500 000 калібром 122-мм. Сотні північнокорейських збройних заводів працюють приблизно на 30% своєї потужності через брак сировини та електроенергії, але заводи, які виробляють артилерійські снаряди для Росії, працюють "на повну", сказав міністр.
"Ймовірно, це була суміш двох", – сказав Шин Вонсік про поставлені калібри снарядів.
Хто постачає Росії озброєння
- Попри власні спроможності виготовляти зброю і боєприпаси, росіяни змушені звертатися по допомогу до інших диктатур. Іран ще з першого року повномасштабної війни постачає окупантам ударні безпілотники, а КНДР у 2023 почала постачати боєприпаси. Українська розвідка повідомлень про постачання Іраном ракет не підтверджує.
- Під час повномасштабної війни РФ проти України Північна Корея стала найбільшим постачальником озброєння росіянам. За даними керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, КНДР постачає Росії артилерію в обмін на ракетні технології.
- Станом на середину лютого Україні відомо щонайменше про 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва, які росіяни випустили проти українців.
- ООН тим часом не знає, як їй перевірити факт доставки зброї з КНДР до Росії.