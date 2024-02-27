КНДР з липня відправила Росії мільйони боєприпасів

За даними міністерства оборони Південної Кореї, йдеться про два калібри.

Північна Корея з липня поставила Росії мільйони боєприпасів. Вона здійснила доставку їх у 6700 контейнерах, цитує заяву південнокорейського міністра оборони Шина Вонсіка The Guardian.

За даними Сеула, йдеться про понад три мільйони артилерійських снарядів калібром 152-мм або 500 000 калібром 122-мм. Сотні північнокорейських збройних заводів працюють приблизно на 30% своєї потужності через брак сировини та електроенергії, але заводи, які виробляють артилерійські снаряди для Росії, працюють "на повну", сказав міністр.

"Ймовірно, це була суміш двох", – сказав Шин Вонсік про поставлені калібри снарядів.

Фото: Korean Times Шин Вонсік

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