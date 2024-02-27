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CNN: обмін Навального справді обговорювали, але остаточних домовленостей не було

Раніше команда політика заявила, що його нібито хотіли обміняти на засудженого в Німеччині Красікова, але не встигли.

CNN: обмін Навального справді обговорювали, але остаточних домовленостей не було
Фото: EPA/UPG

За даними CNN, обмін російського ув'язненого політика Олексія Навального справді обговорювали, але жодних домовленостей ще не було. Медіа із посиланням на "західного посадовця" пише, що "ранні дискусії" стосовно цього відбувалися між США і Німеччиною.

Учора команда Навального заявила, що після його смерті стало відомо про угоду щодо обміну політика та росіянина-вбивцю Вадима Красікова, засудженого в Німеччині. Участь у переговорах про обмін нібито брав олігарх Роман Абрамович (він як посередник виступав і під час переговорів між Україною і РФ на початку повномасштаного вторгнення). 

Джерело CNN не відповіло, чи розглядався обмін на Красікова і чи були залучені американці. Однак, ймовірно, йшлося про двох американців, яких затримала Росія – репортера Евана Гершковича та колишнього американського морпіха Пола Велана.

Уряд Німеччини відмовився коментувати заяву команди Навального. 

  • Російські тюремники повідомили про смерть Олексія Навального, який позиціонував себе як опозиціонера, 16 лютого. Росіяни сказали, що причиною смерті був тромб.
  • Декілька років тому росіянин був отруєний, ймовірно, речовиною "новачок". Після повернення до Росії з лікування Навального ув'язнили. За час перебування в колонії його понад 20 разів відправляли в штрафний ізолятор. 
  • За даними Головного управління розвідки Міноборони, російський політик Олексій Навальний насправді помер від тромбу. 
  • Після смерті Навального США та деякі інші країни впровадили додаткові санкції проти Росії. 
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