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Трамп оскаржить штраф за шахрайство у розмірі 454 млн доларів

Юридична команда експрезидента США подала апеляцію у справі, яку називаю "полюванням на відьом".

Трамп оскаржить штраф за шахрайство у розмірі 454 млн доларів
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп не згоден сплатити 454 мільйони доларів штрафу до казни штату Нью-Йорк. Політик вирішив оскаржувати відповідну ухвалу суду в справі про шахрайство. На розгляд апеляції може знадобитися понад рік.

Як повідомляє BBC, початково сума покарання становила 355 мільйонів доларів, проте щодня на неї нараховується відсоток, який становить 112 тисяч в американській валюті. Статки Трампа загалом оцінюються у понад 2,6 мільярда доларів, з яких лише близько 400 мільйонів становлять ліквідні активи. Прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс стверджує, що в разі, якщо республіканець не сплатить усе грошима, вона буде добиватися продажу його майна. Цікаво, що саме через завищення цін на нерухомість з метою отримання ліпших умов кредитування Трамп і мав відповідати перед законом.

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