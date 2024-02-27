Трамп оскаржить штраф за шахрайство у розмірі 454 млн доларів

Дональд Трамп не згоден сплатити 454 мільйони доларів штрафу до казни штату Нью-Йорк. Політик вирішив оскаржувати відповідну ухвалу суду в справі про шахрайство. На розгляд апеляції може знадобитися понад рік.

Як повідомляє BBC, початково сума покарання становила 355 мільйонів доларів, проте щодня на неї нараховується відсоток, який становить 112 тисяч в американській валюті. Статки Трампа загалом оцінюються у понад 2,6 мільярда доларів, з яких лише близько 400 мільйонів становлять ліквідні активи. Прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс стверджує, що в разі, якщо республіканець не сплатить усе грошима, вона буде добиватися продажу його майна. Цікаво, що саме через завищення цін на нерухомість з метою отримання ліпших умов кредитування Трамп і мав відповідати перед законом.