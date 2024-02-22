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Трамп обиратиме собі віцепрезидента з шести кандидатів

В етері американського телебачення оприлюднили імена претендентів на посаду другої особи держави у випадку перемоги республіканця.

Трамп обиратиме собі віцепрезидента з шести кандидатів
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп має шортлист із шести політиків, які претендують на роль віцепрезидента у випадку успішної для нього виборчої кампанії. Троє з них - це його колишні суперники у боротьбі за номінацію від Республіканської партії. 

В етері американського телеканалу Fox News Трампа попросили підтвердити, чи справді він обиратиме віцепрезидента з шести кандидатів, яких озвучив ведучий. Мільярдер погодився зі списком, назвавши усіх осіб у ньому "хорошими, солідними людьми".

Троє з тих, хто претендують на посаду другої особи держави, раніше вели боротьбу за республіканську номінацію. А саме губернатор Флориди Рон Дестантіс, підприємець Вівек Рамасвамі та сенатор Тім Скотт. Усі вони припинили кампанію та закликали своїх прихильників голосувати за Трампа.

Ще троє потенційних віцепрезидентів - це губернаторка Південної Дакоти Крісті Ноем, конгресмен Байрон Дональдс та колишня демократка Талсі Габбард. 

По суті єдиною опоненткою Трампа у боротьбі за номінацію залишилася експосол США при ООН Ніккі Гейлі. Колишній президент не оминув нагоди покритикувати її напередодні праймеріз у рідному для політикині штаті Південна Кароліна: "Програвати у власному штаті не можна. А вона сильно програє".

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