Андрій Єрмак поспілкувався з міністром підприємств і виробництва Італії

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поспілкувався телефоном з міністром підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.
“Співрозмовники обговорили питання посилення та прискорення роботи над двосторонньою безпековою угодою між Україною та Італією”, - йдеться у повідомленні.
Також Єрмак та Урсо обговорили, як збільшити ефективність економічної платформи “Зроблено в Україні” для взаємодії з бізнесом з урахуванням найкращого досвіду Італії.
Сторони торкнулися актуальних питань посилення співпраці українського та італійського бізнесу, а також обговорили напрями взаємодії в межах головування Італії в “Великій Сімці” у 2024 році.
- Українська та італійська переговорні групи провели черговий онлайн-раунд перемовин щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.