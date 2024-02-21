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Андрій Єрмак поспілкувався з міністром підприємств і виробництва Італії

Єрмак та Урсо обговорили, як збільшити ефективність економічної платформи “Зроблено в Україні”.

Андрій Єрмак поспілкувався з міністром підприємств і виробництва Італії
Андрій Єрмак
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поспілкувався телефоном з міністром підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

“Співрозмовники обговорили питання посилення та прискорення роботи над двосторонньою безпековою угодою між Україною та Італією”, - йдеться у повідомленні.

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Також Єрмак та Урсо обговорили, як збільшити ефективність економічної платформи “Зроблено в Україні” для взаємодії з бізнесом з урахуванням найкращого досвіду Італії.

Сторони торкнулися актуальних питань посилення співпраці українського та італійського бізнесу, а також обговорили напрями взаємодії в межах головування Італії в “Великій Сімці” у 2024 році.

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