Україна готова відновити виїзне консульство у Придністров'ї - МЗС

Україна повідомила владі придністровського регіону Молдови про готовність розглянути питання відновлення виїзного консульського обслуговування громадян за умови гарантій безпеки.

Як повідомляє сайт Міністерства закордонних справ України, до Молдови здійснив візит посол з особливих доручень Паун Роговей. Він провів зустріч з віцепрем'єр-міністром з питань реінтеграції Олегом Серебряном та "президентом" самопроголошеної невизнаної республіки Придністров'я Вадимом Красносельським.

Питання відновлення консульських послуг - не єдине, яке обговорили на зустрічі. Україна вчергове підкреслила, що виступає за мирне врегулювання питання щодо збереження територіальної цілісності Молдови в її міжнародно визнаних кордонах. При цьому Київ пообіцяв рішуче реагувати на спроби втягування Придністров'я у війну РФ проти України чи дестабілізацію ситуації в регіоні. Посол також підкреслив: формат "5+2" з урегулювання придністровського конфлікту не є життєздатним, адже у ньому присутня Росія.