​Авдіївка. Ми йдемо
​Авдіївка. Ми йдемо
Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію — Фредеріксен
Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію — Фредеріксен
Російські окупанти розстріляли двох українських полонених
Російські окупанти розстріляли двох українських полонених
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
У Львові стався вибух на промисловому об'єкті — ОВА
У Львові стався вибух на промисловому об'єкті — ОВА
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
ГоловнаСуспільствоЖиття

Двоє ухилянтів прикинулися військовими, щоб втекти до Молдови

Втікачі перевдягнулися у військову форму.

Двоє ухилянтів прикинулися військовими, щоб втекти до Молдови
втікачі
Фото: ДПСУ

Українські прикордонники затримали двох втікачів, які прикинулися військовими, щоб незаконно потрапити до Молдови. 

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

За інформацією ДПСУ, прикордонники зупинили автомобіль з порушниками на трасі Одеса-Рені. Водій намагався підвезти до Молдови двох чоловіків, які переодяглися у військову форму, щоб збити правоохоронців з пантелику.

За такі "послуги" кожен мав заплатити водієві від 5 до 6 тисяч доларів.

На порушників склали адмінпротоколи. При цьому щодо водія направлено повідомлення до поліції про виявлення ознак кримінального злочину.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies