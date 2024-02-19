Двоє ухилянтів прикинулися військовими, щоб втекти до Молдови

Українські прикордонники затримали двох втікачів, які прикинулися військовими, щоб незаконно потрапити до Молдови.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

За інформацією ДПСУ, прикордонники зупинили автомобіль з порушниками на трасі Одеса-Рені. Водій намагався підвезти до Молдови двох чоловіків, які переодяглися у військову форму, щоб збити правоохоронців з пантелику.

За такі "послуги" кожен мав заплатити водієві від 5 до 6 тисяч доларів.

На порушників склали адмінпротоколи. При цьому щодо водія направлено повідомлення до поліції про виявлення ознак кримінального злочину.