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Червоний Хрест вирішив з'ясувати, що сталося з 23 тисячами людей, які зникли безвісти під час війни в Україні

Після повномасштабного вторгнення організація створила спеціальне бюро, яке шукає зниклих і українців, і росіян.

Червоний Хрест вирішив з'ясувати, що сталося з 23 тисячами людей, які зникли безвісти під час війни в Україні
Фото: Facebook/International Committee of the Red Cross

Червоний Хрест намагається з'ясувати, що трапилося з 23 тисячами людей, які зникли безвісти під час російсько-української війни, повідомляє The Guardian.

МКЧХ заявив, що намагається визначити, чи були вони полонені, вбиті або ж втратили зв'язок після втечі зі своїх домівок. Після повномасштабного вторгнення організація створила спеціальне бюро, яке займається пошуком зниклих і українців, і росіян.

Червоний Хрест повідомив, що за останні два роки він отримав більш ніж 115000 телефонних дзвінків, онлайн-запитів, листів і особистих візитів від членів сімей з Росії та України, які шукають зниклих родичів.

За даними агентства, до кінця січня організація та її партнери допомогли надати інформацію 8000 сім'ям.

  • Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк минулого місяця повідомив, що понад 8 тисяч українців, цивільних та військових, досі перебувають у російському полоні. У межах обмінів між Україною та РФ додому повернули наразі 2681 українського військового і 147 цивільних.
  • Окрема категорія - діти, яких окупанти під різними приводами викрадають із окупованих територій. Наразі українські правоохоронці у своїх провадженнях перевіряють інформацію про понад 19,5 тисяч дітей, яких Росія примусово вивезла прикриваючись гуманітарними мотивами, заявив Генеральний прокурор України Андрій Костін.
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