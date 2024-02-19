Червоний Хрест вирішив з'ясувати, що сталося з 23 тисячами людей, які зникли безвісти під час війни в Україні

Після повномасштабного вторгнення організація створила спеціальне бюро, яке шукає зниклих і українців, і росіян.

Червоний Хрест намагається з'ясувати, що трапилося з 23 тисячами людей, які зникли безвісти під час російсько-української війни, повідомляє The Guardian.

МКЧХ заявив, що намагається визначити, чи були вони полонені, вбиті або ж втратили зв'язок після втечі зі своїх домівок. Після повномасштабного вторгнення організація створила спеціальне бюро, яке займається пошуком зниклих і українців, і росіян.

Червоний Хрест повідомив, що за останні два роки він отримав більш ніж 115000 телефонних дзвінків, онлайн-запитів, листів і особистих візитів від членів сімей з Росії та України, які шукають зниклих родичів.

За даними агентства, до кінця січня організація та її партнери допомогли надати інформацію 8000 сім'ям.