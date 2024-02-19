​До будівництва фортифікаційних споруд залучені усі області України, – Олексій Кулеба

До будівництва фортифікаційних споруд у прифронтових та прикордонних областях залучені усі регіони України. Бригади з тилових областей допомагають будувати лінію оборони та військові інженерно-технічі споруди, облаштовувати системи загороджень тощо.

Про таке заявив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.

"У прифронтових та прикордонних регіонах активно продовжується робота з нарощення бойових можливостей оборонних рубежів. Щодня посилюються оборонні позиції України. Важливо, що до будівництва фортифікаційних споруд залучені усі області України. Бригади з тилових областей допомагають будувати лінію оборони та військові інженерно-технічі споруди, облаштовувати системи загороджень тощо", – повідомив Кулеба.

За його словами, Кіровоградщина та Закарпаття допомагають у Запорізькій області. Тернопільщина та Львівщина – у Сумській. Бригади з Івано-Франківської, Полтавської, Черкаської, Хмельницької та Чернівецької областей – будують захист на Донеччині.

"Вдячний начальникам ОВА за їх щоденну роботу в цьому напрямку. Вдячний кожному, хто долучається та допомагає", – додав Кулеба.

Фото: Олексій Кулеба Зведення фортифікацій

Він повідомив, що також разом з обласними військовими адміністраціями продовжують роботу над збільшенням мережі мобільних вогневих груп та їх укомплектування для боротьби із шахедами по всій Україні.