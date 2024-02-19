Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
У Львові стався вибух на промисловому об'єкті — ОВА
У Львові стався вибух на промисловому об'єкті — ОВА
​Авдіївка. Ми йдемо
​Авдіївка. Ми йдемо
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію — Фредеріксен
Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію — Фредеріксен
Російські окупанти розстріляли двох українських полонених
Російські окупанти розстріляли двох українських полонених
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
ГоловнаСуспільствоВійна

​До будівництва фортифікаційних споруд залучені усі області України, – Олексій Кулеба

Бригади з тилових областей допомагають будувати лінію оборони та військові інженерно-технічі споруди, облаштовувати системи загороджень тощо.

​До будівництва фортифікаційних споруд залучені усі області України, – Олексій Кулеба
Зуби дракона
Фото: Олексій Кулеба

До будівництва фортифікаційних споруд у прифронтових  та прикордонних областях залучені усі регіони України. Бригади з тилових областей допомагають будувати лінію оборони та військові інженерно-технічі споруди, облаштовувати системи загороджень тощо. 

Про таке заявив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.

"У  прифронтових та прикордонних регіонах активно продовжується робота з нарощення бойових можливостей оборонних рубежів. Щодня посилюються оборонні позиції України. Важливо, що до будівництва фортифікаційних споруд залучені усі області України. Бригади з тилових областей допомагають будувати лінію оборони та військові інженерно-технічі споруди, облаштовувати системи загороджень тощо", – повідомив Кулеба.

За його словами, Кіровоградщина та Закарпаття допомагають у Запорізькій області. Тернопільщина та Львівщина – у Сумській. Бригади з Івано-Франківської, Полтавської, Черкаської, Хмельницької та Чернівецької областей – будують захист на Донеччині. 

"Вдячний начальникам ОВА за їх щоденну роботу в цьому напрямку. Вдячний кожному, хто долучається та допомагає", –  додав Кулеба. 

Зведення фортифікацій
Фото: Олексій Кулеба
Зведення фортифікацій

Він повідомив, що також разом з обласними військовими адміністраціями продовжують роботу над збільшенням мережі мобільних вогневих груп та їх укомплектування для боротьби із шахедами по всій Україні.

  • У грудні уряд ухвалив постанову, яка розширила перелік державних органів, що можуть закуповувати товари, роботи і послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Досі цю функцію виконували обласні військові адміністрації. Тепер замовниками також стануть Міноборони, державна спеціальна служба транспорту, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. 
  • Генеральний штаб ЗСУ ухвалює рішення про кількість та місця будівництва об’єктів з урахуванням пропозицій військового командування на місцях. Це забезпечить врахування особливостей ситуації на всіх ключових напрямках фронту. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies