Центр протидії дезінформації попередив про маніпуляції ворога щодо оборонних споруд в Україні

Центр протидії дезінформації повідомив, що фіксує зростання повідомлень у соцмережах і медіа стосовно зведення оборонних рубежів, виділення коштів та закупівель для цих потреб.

“На темі фортифікаційних споруд активно маніпулюватиме ворог, тому необхідна посилена увага і своєчасна комунікація цієї тематики. ЦПД рекомендує уповноваженим особам посилити комунікацію щодо укріплень та оборони”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що об'єктивна та своєчасна комунікація дозволить уникнути ворожих маніпуляцій щодо цього питання.

На цьому тижні прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив дані про витрати на будівництво оборонних споруд в Україні. Від початку 2024 року з резервного фонду держбюджету Кабмін виділив 20 млрд грн на зведення захисних споруд. Додатковий ресурс з інших джерел фінансування становить ще 10,7 млрд грн.

Шмигаль нагадав, що замовниками робіт тепер є не лише регіони, але й Міноборони, Державна спеціальна служба транспорту і Державне агентство відновлення.