Урсула Фон дер Ляєн знову претендуватиме на пост голови Єврокомісії

Про таке чинна глава ЄК заявила на з’їзді партії.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на засіданні Європарламенту у Страсбурзі, 6 лютого 2024 року

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що знову претендуватиме на цю посаду. Про таке вона заявила на з’їзді своєї партії.

"Після місяців мовчання колишній німецький міністр оголосила про свої наміри за підсумками зборів партії ХДС у понеділок у Берліні", – написала французька газета Le Figaro.

Як йдеться у повідомленні, "65-річна Урсула фон дер Ляєн тепер офіційно є кандидатом на другий термін на чолі Єврокомісії".

Вибори, заплановані на 6-9 червня, визначатимуть очільників перших осіб головних інститутів ЄС, зокрема Єврокомісії. До слова, голова ЄК може обиратися на посаду не більше ніж на два п'ятирічні терміни.

Традиційно на посаду президента Єврокомісії призначається так званий ключовий кандидат від партії, яка на європейських виборах набирає найбільше голосів.