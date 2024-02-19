Урсула Фон дер Ляєн знову претендуватиме на пост голови Єврокомісії

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що знову претендуватиме на цю посаду. Про таке вона заявила на з’їзді своєї партії.
"Після місяців мовчання колишній німецький міністр оголосила про свої наміри за підсумками зборів партії ХДС у понеділок у Берліні", – написала французька газета Le Figaro.
Як йдеться у повідомленні, "65-річна Урсула фон дер Ляєн тепер офіційно є кандидатом на другий термін на чолі Єврокомісії".
Вибори, заплановані на 6-9 червня, визначатимуть очільників перших осіб головних інститутів ЄС, зокрема Єврокомісії. До слова, голова ЄК може обиратися на посаду не більше ніж на два п'ятирічні терміни.
Традиційно на посаду президента Єврокомісії призначається так званий ключовий кандидат від партії, яка на європейських виборах набирає найбільше голосів.
- Президент Ради ЄС Шарль Мішель у грудні заявив, що може залишити посаду, оскільки має намір балотуватися на виборах до Європейського парламенту в червні. Однак вже у січні відмовився від своїх планів йти з посади.
- Тим часом у ЄС посилюється тиск на фон дер Ляйєн щодо її намірів переобиратися на посаду очільниці Єврокомісії. Нещодавно під час обіду кілька послів “засипали” очільницю вищого органу виконавчої влади Євросоюзу запитаннями щодо її планів.
- Фон дер Ляйєн не має юридичного зобов'язання оголошувати про набір балотуватися. Відповідно до процесу, узгодженого політичними партіями ЄС, а не главами держав та урядів, провідний кандидат від політичного угрупування, яке набере найбільшу частку голосів на виборах до Європейського парламенту, має бути обраний за умовчанням на посаду Єврокомісії.
- Наступні чергові вибори до Європейського парламенту відбудуться з 6 до 9 червня 2024 року.