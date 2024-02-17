Зеленський обговорив з Байденом ситуацію на фронті та затримку фінансової допомоги у Конгресі США

Ілюстративне фото: Джо Байден та Володимир Зеленський перед спільною пресконференцією в Білому дому у Вашингтоні, 12 грудня 2023

Президент Володимир Зеленский повідомив, що на Мюнхенській конференції з питань безпеки поговорив телефоном із президентом США Джозефом Байденом.

“Обговорили поточну ситуацію на полі бою. Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського Президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США”, – повідомив президент України.

Він зазначив, що підтримка України – це підтримка демократії та свободи.

“Ми повинні разом захистити ці цінності. Домовилися підтримувати контакт у звʼязку з наближенням 2-х роковин початку повномасштабного вторгнення”, – поінформував президент.