Зеленський обговорив з Байденом ситуацію на фронті та затримку фінансової допомоги у Конгресі США

Президент Володимир Зеленский повідомив, що на Мюнхенській конференції з питань безпеки поговорив телефоном із президентом США Джозефом Байденом.
“Обговорили поточну ситуацію на полі бою. Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського Президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США”, – повідомив президент України.
Він зазначив, що підтримка України – це підтримка демократії та свободи.
“Ми повинні разом захистити ці цінності. Домовилися підтримувати контакт у звʼязку з наближенням 2-х роковин початку повномасштабного вторгнення”, – поінформував президент.
- На думку голови комітету закордонних справ Палати представників Конгресу США Майкла Маккола, законопроєкт про фінансування безпеки, який передбачає 60 мільярдів доларів для України, не буде схвалено раніше середини березня.
- Раніше Сенат США виконав свою частину роботи і ухвалив документ, який передбачає 60 мільярдів доларів для України.
- Спікер Палати представників Майк Джонсон розкритикував і відмовився винести законопроєкт на голосування.
- У четвер республіканець відпустив конгресменів на дострокові канікули, скасувавши усі заплановані голосування.