У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
Криза монобільшості чи парламенту: що насправді відбувається у Раді?
Криза монобільшості чи парламенту: що насправді відбувається у Раді?
У Третій штурмовій розповіли про бої за Авдіївку: спроби прорвати оточення і частковий відхід із позицій
У Третій штурмовій розповіли про бої за Авдіївку: спроби прорвати оточення і частковий відхід із позицій
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
Україна, Тайвань, Ізраїль: заручники слона та віслюка
Україна, Тайвань, Ізраїль: заручники слона та віслюка
Конгресмени обох партій працюють над варіантами рішень щодо допомоги Україні
Конгресмени обох партій працюють над варіантами рішень щодо допомоги Україні
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
ГоловнаПолітика

Зеленський обговорив з Байденом ситуацію на фронті та затримку фінансової допомоги у Конгресі США

Президенти очікують на “мудре рішення” Конгресу США.

Зеленський обговорив з Байденом ситуацію на фронті та затримку фінансової допомоги у Конгресі США
Ілюстративне фото: Джо Байден та Володимир Зеленський перед спільною пресконференцією в Білому дому у Вашингтоні, 12 грудня 2023
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленский повідомив, що на Мюнхенській конференції з питань безпеки поговорив телефоном із президентом США Джозефом Байденом. 

“Обговорили поточну ситуацію на полі бою. Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського Президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США”, – повідомив президент України. 

Він зазначив, що підтримка України – це підтримка демократії та свободи. 

  

“Ми повинні разом захистити ці цінності. Домовилися підтримувати контакт у звʼязку з наближенням 2-х роковин початку повномасштабного вторгнення”, – поінформував президент.

  • На думку голови комітету закордонних справ Палати представників Конгресу США Майкла Маккола, законопроєкт про фінансування безпеки, який передбачає 60 мільярдів доларів для України, не буде схвалено раніше середини березня.
  • Раніше Сенат США виконав свою частину роботи і ухвалив документ, який передбачає 60 мільярдів доларів для України.
  • Спікер Палати представників Майк Джонсон розкритикував і відмовився винести законопроєкт на голосування.
  • У четвер республіканець відпустив конгресменів на дострокові канікули, скасувавши усі заплановані голосування.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies