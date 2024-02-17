Блінкен зустрівся з китайським колегою: про Україну не говорили

Ентоні Блінкен та Ван І у Мюнхені

Зустріч Держсекретаря США Ентоні Блінкена та очільника МЗС Китаю Ван І, яка не була заздалегідь анонсована, але припускалася пресою, справді відбулася у Мюнхені на безпековій конференції.

За повідомленням Deutsche Welle, сторони провели "чесні та конструктивні перемовини". Речник Держдепартаменту Метью Міллер назвав їх "частиною тривалих зусиль зберегти відкритими лінії комунікації та відповідально ставитися до суперечностей у відносинах".

Серед тем, які обговорили дипломати, не знайшлося місця ситуації в Україні - принаймні, згідно з офіційним звітом. Натомість Блінкен та І обмінялися думками щодо Тайваню, Північної Кореї, війни на Близькому Сході та боротьби з наркотиками. Позиція США у цих питаннях полягає в "захисті інтересів та цінностей, які сповідують Америка та її партнери".

Також Держсекретар охарактеризував колезі намір Росії запустити у космос зброю як "привід для занепокоєння".