Вода значно подорожчає: коли підвищать тариф?
Вода значно подорожчає: коли підвищать тариф?
Провальна репетиція для Сунака: лейбористи виграли довибори у Британії (оновлено)
Провальна репетиція для Сунака: лейбористи виграли довибори у Британії (оновлено)
Конгресмени обох партій працюють над варіантами рішень щодо допомоги Україні
Конгресмени обох партій працюють над варіантами рішень щодо допомоги Україні
У Третій штурмовій розповіли про бої за Авдіївку: спроби прорвати оточення і частковий відхід із позицій
У Третій штурмовій розповіли про бої за Авдіївку: спроби прорвати оточення і частковий відхід із позицій
Палата представників США пішла на канікули, допомога для України знову відкладається
Палата представників США пішла на канікули, допомога для України знову відкладається
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
Розвідка Естонії: Росія зібрала довкола Авдіївки до 50 тисяч військових
Розвідка Естонії: Росія зібрала довкола Авдіївки до 50 тисяч військових
Україна, Тайвань, Ізраїль: заручники слона та віслюка
Україна, Тайвань, Ізраїль: заручники слона та віслюка
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
ГоловнаПолітика

Блінкен зустрівся з китайським колегою: про Україну не говорили

Але обмінялися думками щодо намірів Росії запустити в космос зброю.

Блінкен зустрівся з китайським колегою: про Україну не говорили
Ентоні Блінкен та Ван І у Мюнхені
Фото: Wolfgang Rattay/REUTERS

Зустріч Держсекретаря США Ентоні Блінкена та очільника МЗС Китаю Ван І, яка не була заздалегідь анонсована, але припускалася пресою, справді відбулася у Мюнхені на безпековій конференції. 

За повідомленням Deutsche Welle, сторони провели "чесні та конструктивні перемовини". Речник Держдепартаменту Метью Міллер назвав їх "частиною тривалих зусиль зберегти відкритими лінії комунікації та відповідально ставитися до суперечностей у відносинах".  

Серед тем, які обговорили дипломати, не знайшлося місця ситуації в Україні - принаймні, згідно з офіційним звітом. Натомість Блінкен та І обмінялися думками щодо Тайваню, Північної Кореї, війни на Близькому Сході та боротьби з наркотиками. Позиція США у цих питаннях полягає в "захисті інтересів та цінностей, які сповідують Америка та її партнери". 

Також Держсекретар охарактеризував колезі намір Росії запустити у космос зброю як "привід для занепокоєння".  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies