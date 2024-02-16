Блінкен і міністр закордонних справ Китаю зустрінуться на мюнхенській конференції, − Politico

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрінеться сьогодні з міністром закордонних справ Китаю Ван І на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це пише POLITICO з посиланням на джерела.

У заяві китайського МЗС немає інформації про зустріч. У повідомленні Держдепартаменту про мюнхенську програму Блінкена зазначено, що він зосередиться на питаннях України, Близького Сходу та “трансатлантичній безпеці”.

Водночас видання зазначає, що порядок денний зустрічі Блінкена і Ванга в Мюнхені, ймовірно, включатиме планування телефонної розмови між президентами Джо Байденом і Сі Цзіньпіном в найближчі місяці.

У січні Ван І зустрівся в Бангкоку з радником з національної безпеки Джейком Салліваном. Зустріч Блінкена віч-на-віч з Ваном І у Вашингтоні у жовтні 2023 року допомогла прокласти шлях до листопадового саміту Байдена і Сі у Каліфорнії.