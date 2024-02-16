Блінкен і міністр закордонних справ Китаю зустрінуться на мюнхенській конференції, − Politico

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрінеться сьогодні з міністром закордонних справ Китаю Ван І на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
Про це пише POLITICO з посиланням на джерела.
У заяві китайського МЗС немає інформації про зустріч. У повідомленні Держдепартаменту про мюнхенську програму Блінкена зазначено, що він зосередиться на питаннях України, Близького Сходу та “трансатлантичній безпеці”.
Водночас видання зазначає, що порядок денний зустрічі Блінкена і Ванга в Мюнхені, ймовірно, включатиме планування телефонної розмови між президентами Джо Байденом і Сі Цзіньпіном в найближчі місяці.
У січні Ван І зустрівся в Бангкоку з радником з національної безпеки Джейком Салліваном. Зустріч Блінкена віч-на-віч з Ваном І у Вашингтоні у жовтні 2023 року допомогла прокласти шлях до листопадового саміту Байдена і Сі у Каліфорнії.
- Politico додає, що майбутня зустріч Блінкена з Ван І підкреслює зусилля Вашингтона та Пекіна пом’якшити неприязнь, яка збурила стосунки між США та Китаєм протягом останнього року. Двосторонні відносини погіршилися після виявлення − і подальшого знищення винищувачами ВПС США − китайської розвідувальної кулі над континентальною частиною Сполучених Штатів у лютому 2023 року.
- Обидві сторони наголосили на необхідності підтримувати відкриті лінії зв’язку, щоб запобігти подальшому погіршенню відносин, якому сприяло залякування Китаєм Тайваню, зростання напруженості між Філіппінами та Пекіном у Південно-Китайському морі та “безмежне” партнерство Сі з президентом Росії Володимиром Путіним..