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Блінкен і міністр закордонних справ Китаю зустрінуться на мюнхенській конференції, − Politico

Дипломати говоритимуть, можливо, про підготовку телефонної розмови президентів Байдена і Сі.

Блінкен і міністр закордонних справ Китаю зустрінуться на мюнхенській конференції, − Politico
Очільник Держдепартаменту США Ентоні Блінкен і глава китайського МЗС Ван І
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрінеться сьогодні з міністром закордонних справ Китаю Ван І на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це пише POLITICO з посиланням на джерела.

У заяві китайського МЗС немає інформації про зустріч. У повідомленні Держдепартаменту про мюнхенську програму Блінкена зазначено, що він зосередиться на питаннях України, Близького Сходу та “трансатлантичній безпеці”. 

Водночас видання зазначає, що порядок денний зустрічі Блінкена і Ванга в Мюнхені, ймовірно, включатиме планування телефонної розмови між президентами Джо Байденом і Сі Цзіньпіном в найближчі місяці. 

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У січні Ван І зустрівся в Бангкоку з радником з національної безпеки Джейком Салліваном. Зустріч Блінкена віч-на-віч з Ваном І у Вашингтоні у жовтні 2023 року допомогла прокласти шлях до листопадового саміту Байдена і Сі у Каліфорнії.

  • Politico додає, що майбутня зустріч Блінкена з Ван І підкреслює зусилля Вашингтона та Пекіна пом’якшити неприязнь, яка збурила стосунки між США та Китаєм протягом останнього року. Двосторонні відносини погіршилися після виявлення − і подальшого знищення винищувачами ВПС США − китайської розвідувальної кулі над континентальною частиною Сполучених Штатів у лютому 2023 року.
  • Обидві сторони наголосили на необхідності підтримувати відкриті лінії зв’язку, щоб запобігти подальшому погіршенню відносин, якому сприяло залякування Китаєм Тайваню, зростання напруженості між Філіппінами та Пекіном у Південно-Китайському морі та “безмежне” партнерство Сі з президентом Росії Володимиром Путіним..
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