51% американських виборців впевнений у розумових здібностях і фізичній витривалості Трампа, 32% – Байдена

На останніх виборах молоді виборці, як правило, більше схилялися до демократів.

На виборах президента США 2024-го року 30% виборців однозначно підтримають чинного президента США Джозефа Байдена, 14% – ймовірно підтримають його, 7% – ймовірно не підтримають і 48% – точно не підтримають. Потенційного кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа точно підтримають 30% виборців, ймовірно – 16%, ймовірно не підтримають 6% і точно не підтримають 47%.

Про це свідчать результати опитування Університету Монмута.

Трампа більше підтримують білі виборці нелатиноамериканського походження (51% є впевненими або ймовірними прихильниками), ніж з чорні виборці, латиноамериканці, азіати чи представники інших рас (37%). У Байдена все навпаки: він отримує підтримку 38% білих виборців і 53% людей з іншим кольором шкіри.

Чинного президента також більше підтримують білі випускники коледжів (53%), аніж білі без вищої освіти (28%), у той час як Трамп має підтримку 63% білих без вищої освіти та 36% білих випускників коледжу. Загалом немає істотних вікових відмінностей у підтримці серед вікових груп.

"На останніх виборах молоді виборці, як правило, більше схилялися до демократів. Той факт, що серед них зараз невелика різниця в підтримці кандидатів, свідчить про те, що діють інші фактори. Одним із цих факторів може бути сприйняття віку кандидатів, де Байдена сприймають у більш негативному світлі, ніж Трампа", – зазначив Патрік Мюррей, директор незалежного Інституту опитувань Університету Монмута.

Загалом 51% виборців повністю або частково впевнені, що Трамп має розумову та фізичну витривалість, необхідну для виконання обов’язків президента. Лише 32% говорять те саме про Байдена, проте серед виборців Демократичної партії таких 72%. На попередніх виборах, влітку 2020 року 45% виборців були впевнені у витривалості Трампа, а 52% були впевнені у витривалості Байдена.

Майже половина виборців вважає дуже ймовірним (20%) або певною мірою ймовірним (28%) те, що Байдена замінять як кандидата від Демократичної партії на президентських виборах у листопаді через його вік, фізичне здоров’я чи розумові здібності. Третина опитаних вважають можливим, що Трампа замінять як кандидата від Республіканської партії, у тому числі через його проблеми з законом.

Опитування Університету Монмута проводилося по телефону з 8 по 12 лютого 2024 року за участю 902 дорослих у Сполучених Штатах. Результати базуються на 822 зареєстрованих виборцях і мають похибку +/- 4,3 відсоткових пункти.

Президентські вибори у США відбудуться у листопаді цього року. Детальніше про останній етап перегонів республіканців за участь у виборах читайте у матеріалі "Трамп у пошуках віцепрезидента" на LB.