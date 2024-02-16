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У Німеччині затримали ще трьох підозрюваних у вбивстві 17-річного українського баскетболіста

Заарештовані – 14-річний німець грецького походження та двоє сирійців 14 та 15 років.

У Німеччині затримали ще трьох підозрюваних у вбивстві 17-річного українського баскетболіста
Німеччина, поліція (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

У Німеччині затримали ще трьох підозрюваних у вбивстві 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Це – німець грецького походження та двоє сирійців.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на RND.

"Після насильницької смерті 17-річного українця під час конфлікту в Оберхаузені поліція заарештувала ще трьох молодих людей", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заарештовані – 14-річний німець грецького походження з міста Херне та двоє сирійців 14 та 15 років з Гельзенкірхена.

Головним підозрюваним залишається 15-річний німець турецького походження з Гельзенкірхена, який вже кілька днів перебуває під вартою. Як заявили у поліції, поточний стан розслідування свідчить, що саме він завдав жертві смертельних ножових поранень.

Мотиви злочину все ще з'ясовуються. Раніше слідство заявляло, що "немає конкретних ознак злочину на ґрунті ксенофобії". Натомість речник поліції заявив, що наразі з’ясовується, чи часто підозрювані використовували однакову тактику під час пограбувань. Зазначається, що є підстави вважати, що це не перший випадок, коли група діяла таким чином, однак цього разу ситуація загострилася настільки, що одна жертва нападу загинула. 

  • 10 лютого в Німеччині внаслідок нападу загинув 17-річний український баскетболіст юнацьких збірних Володимир Єрмаков. Його друг Артем Козаченко дістав поранення. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці.
  • Спочатку зловмисники втекли непоміченими. Втім, поліцейські за відеозаписами з місця злочину швидко встановили нападника, який раніше уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за кілька розбійних нападів. Ним виявився 15-річний німецький студент турецького походження з Гельзенкірхена.
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