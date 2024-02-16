Заарештовані – 14-річний німець грецького походження та двоє сирійців 14 та 15 років.

У Німеччині затримали ще трьох підозрюваних у вбивстві 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Це – німець грецького походження та двоє сирійців.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на RND.

"Після насильницької смерті 17-річного українця під час конфлікту в Оберхаузені поліція заарештувала ще трьох молодих людей", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заарештовані – 14-річний німець грецького походження з міста Херне та двоє сирійців 14 та 15 років з Гельзенкірхена.

Головним підозрюваним залишається 15-річний німець турецького походження з Гельзенкірхена, який вже кілька днів перебуває під вартою. Як заявили у поліції, поточний стан розслідування свідчить, що саме він завдав жертві смертельних ножових поранень.

Мотиви злочину все ще з'ясовуються. Раніше слідство заявляло, що "немає конкретних ознак злочину на ґрунті ксенофобії". Натомість речник поліції заявив, що наразі з’ясовується, чи часто підозрювані використовували однакову тактику під час пограбувань. Зазначається, що є підстави вважати, що це не перший випадок, коли група діяла таким чином, однак цього разу ситуація загострилася настільки, що одна жертва нападу загинула.