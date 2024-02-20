Рейтинг "величі" президентів США: Трамп останній, Байден 14-ий

Результати дослідження американських науковців стверджують, що нинішній кандидат від Республіканської партії - найгірший очільник країни за її історію.

Американська наукова спільнота визнала Дональда Трампа найгіршим президентом США за історію країни. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, які оприлюднив професор політичних наук Університету Г'юсторна Брендон Роттінгаус.

Респондентам було запропоновано оцінити усіх 45 очільників держави за параметром "величі". Використовувалася 100-бальна шкала: 0 балів означало повний провал, 50 - середній показник, 100 - найбільша велич. Трампа в середньому оцінили лише у 11 балів. А от нинішньому господарю Білого дому Джо Байдену поставили оцінку 62,66 бала, що дозволило йому опинитися на 14-ому місці рейтингу.

Найвеличнішим президентом США визнали Авраама Лінкольна - понад 93 бали. Барак Обама став сьомим, Білл Клінтон розмістився на 12-ому щаблі, а Джордж Буш-молодший у рейтингу фінішував 32-им.