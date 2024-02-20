Рейтинг "величі" президентів США: Трамп останній, Байден 14-ий

Американська наукова спільнота визнала Дональда Трампа найгіршим президентом США за історію країни. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, які оприлюднив професор політичних наук Університету Г'юсторна Брендон Роттінгаус.
Респондентам було запропоновано оцінити усіх 45 очільників держави за параметром "величі". Використовувалася 100-бальна шкала: 0 балів означало повний провал, 50 - середній показник, 100 - найбільша велич. Трампа в середньому оцінили лише у 11 балів. А от нинішньому господарю Білого дому Джо Байдену поставили оцінку 62,66 бала, що дозволило йому опинитися на 14-ому місці рейтингу.
Найвеличнішим президентом США визнали Авраама Лінкольна - понад 93 бали. Барак Обама став сьомим, Білл Клінтон розмістився на 12-ому щаблі, а Джордж Буш-молодший у рейтингу фінішував 32-им.
- Суд у штаті Нью-Йорк зобов'язав Трампа сплатити штраф у 350 мільйонів доларів за шахрайство.
- У разі перемоги на виборах у листопаді республіканець намагатиметься якомога швидше завершити війну в Україні перемовинами.
- Джо Байден засудив заяви Трампа про заохочення нападу Росії на країни НАТО, які недостатньо фінансують безпеку.