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НАЗК пояснило, чому виключило з переліку міжнародних спонсорів війни американську компанію LISCR

За даними НАЗК, 80 з майже 100 танкерів «Совкомфлоту» були зареєстровані під прапором Ліберії.

НАЗК пояснило, чому виключило з переліку міжнародних спонсорів війни американську компанію LISCR
Фото: Цензор

Національне агентство з питань запобігання корупції виключило з переліку міжнародних спонсорів війни американську компанію Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR).

Як ідеться на сайті НАЗК, компанія надіслала лист до Агентства, де зазначила про виконання умов, які дозволяють виключити її з переліку. 

За даними НАЗК, 80 з майже 100 танкерів «Совкомфлоту» були зареєстровані під прапором Ліберії. Реєстрував і обслуговував ці судна Ліберійський міжнародний судновий і корпоративний реєстр. Це дозволяло Росії продовжувати перевозити та торгувати своєю нафтою.

"У своєму листі LISCR повідомила, що усі судна російського «Совкомфлоту» були вилучені з Ліберійського міжнародного суднового і корпоративного реєстру. Відтепер спроможність росії транспортувати свою нафту стала ще більш обмеженою, ізоляція від цивілізованого світу глибшою, а можливості отримувати «нафтодолари» - меншими", - зазначили в НАЗК.

У 2022 році, найбільша судноплавна компанія Росії «Совкомфлот» передала функції з управління своїми майже 100 суднами до компанії SCF Management Services Dubai LTD (Об'єднані Арабські Емірати). Раніше ці ж судна «Совкомфлот» передавав в управління компанії SCF Management Services Ltd, зареєстрованої в Санкт-Петербурзі. Згодом SCF Management Services Dubai LTD змінила свою назву на SUN SHIP MANAGEMENT. Однак засновником вказаної компанії залишилась SCF Overseas Holding, яка афілійована саме АО «Совкомфлот».

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