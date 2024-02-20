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Спеціалісти зі США навчатимуть курсантів військових вишів України

Також в одному з українських навчальних центрів впровадять інструменти оцінки, які використовують в американській армії.

Спеціалісти зі США навчатимуть курсантів військових вишів України
Фото ілюстративне
Фото: Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка

Курсантів у військових вишах України навчатимуть спеціалісти з США, повідомило Міністерство оборони.

Це питання обговорили на зустрічі заступниці міністра оборони Наталії Калмикової з представниками американської компанії Sonata. 

За даними Міноборони, Sonata надає західну військову експертизу, консалтинг та матеріальну допомогу Україні. Цей процес відбувається у координації з Ukrainian Freedom Fund та представниками Генерального штабу ЗСУ.  

Крім того, у межах пілотного проєкту в одному з українських навчальних центрів впровадять інструменти оцінки, які використовують в американській армії. Це допоможе виявляти потенційних лідерів, які згодом зможуть стати сержантами. 

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