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В Україні створять логістичний пункт для отримання міжнародної військової допомоги

Це дозволить налагодити координацію з прийому і транспортування вантажів, а також координувати переміщення українських військових для навчання за кордоном.

В Україні створять логістичний пункт для отримання міжнародної військової допомоги
Військова допомога Україні
Фото: EPA/UPG

Кабмін ухвалив постанову, яка регулює питання міжнародної військової допомоги. Йдеться про створення логістичного пункту.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Як пояснив заступник міністра оборони Станіслав Гайдер, постанова уряду дозволила запуск «Українського логістичного пункту» поза межами держави. "Фактично, це український підрозділ при міжнародному Хабі, що поєднує логістичну мережу партнерів з українською", – сказав Гайдер. 

До складу логістичного пункту входять представники Міноборони, ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ та інших державних органів (за згодою). Це дозволить налагодити координацію з прийому і транспортування вантажів, а також координувати переміщення українських військових для навчання за кордоном.

Гайде додав, що до цього діяльність українського персоналу на міжнародному хабі партнерів не була нормативно врегульована. Як наслідок це призводило до низки фінансових, адміністративних та організаційних складностей.

Відтепер, коли міжнародну допомогу доставляють в Україну, Генштаб розподіляє її між складовими Сил безпеки і оборони. Транспортуванням по підрозділах займаються підрозділи логістики.

Також завдяки постанові уряду вдасться синхронізувати дані отриманої допомоги на рівні держави. "Якщо раніше Нацгвардія, Прикордонна служба, Нацполіція вели внутрішній облік, то тепер Міноборони узагальнюватиме це в єдиному звіті", – пояснив заступник міністра.

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