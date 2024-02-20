Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного, - Офіс генпрокурора

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу росіськими окупантами українських військовополонених поблизу Роботиного на Запоріжжі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурораю.

Кримінальне провадження розпочато за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК).

"20 лютого в Інтернеті було поширено відео розстрілу військовослужбовцями армії РФ трьох українських захисників, взятих у полон. Подія відбулася 18 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

18 лютого в одному з телеграм-каналів було опубліковано повідомлення про розстріл шістьох полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій у Авдіївці. Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію. Також виявили відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів у лісосмузі поблизу с. Веселе Бахмутського району.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Міжнароного комітету Червоного Христа задля з'ясування всіх обставин загибелі українських полонених на опорному пункті “Зеніт” у Авідіївці.

У грудні минулого року біля Роботиного на Запоріжжі росіяни розстріляли трьох полонених. Відео потрапило до соцмереж. Пізніше прокуратура встановила імена вбитих українських військових. Також правоохоронці мають підстави вважати, що до убивства військовополонених причетні представники 76-ї десантної дивізії РФ, яка відома своїми воєнними злочинами, скоєними на Київщині.