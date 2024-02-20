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Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного, - Офіс генпрокурора

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного, - Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу росіськими окупантами українських військовополонених поблизу Роботиного на Запоріжжі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурораю.

Кримінальне провадження розпочато за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК).

"20 лютого в Інтернеті було поширено відео розстрілу військовослужбовцями армії РФ трьох українських захисників, взятих у полон. Подія відбулася 18 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

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