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Більшість європейців вважають переобрання Трампа поганою новиною, − опитування

Водночас у разі перемоги експрезидента США третина опитуваних воліє припинити надання допомоги Україні.

Більшість європейців вважають переобрання Трампа поганою новиною, − опитування
Фото: EPA/UPG

Можливе переобрання Дональда Трампа на посаду президента США у Європі сприймають як погану новину.

Такими є результати опитування, проведеного у всьому Європейському союзі на замовлення Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), пише The Guardian.

56% респондентів у 12 опитаних країнах сказали, що вони були б дуже або досить розчаровані, якби колишнього президента переобрали.

Єдиним винятком стала Угорщина, де 27% респондентів заявили, що були б задоволені поверненням Трампа, а 31% – розчаровані. Також прихильники лише однієї великої політичної партії − угорської “Фідес” − сподівалися на перемогу Трампа.

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Серед інших ультраправих партій, які раніше висловлювали підтримку Трампу, лише близько третини виборців німецької “Альтернатива для Німеччини” (AfD), “Австрійської партії свободи” (FPÖ) або “Братів Італії” сказали, що вони вітали б його повернення.

Водночас протрампівські настрої ще слабші серед прихильників Національного об’єднання Франції та польської партії “Закон і справедливість” (PiS).

Якби США припинили військову допомогу Україні під час президентства Трампа, 41% європейців сказали, що ЄС повинен або збільшити свою підтримку, або зберегти її на поточному рівні, тоді як 33% воліють, щоб ЄС наслідував приклад США.

Іван Крастєв, співавтор звіту за результатами доповіді зазначає, що найбільша небезпека полягає в тому, що Трамп − і президент Росії Володимир Путін, який натякнув, що він відкритий для переговорів на своїх умовах – “розповсюджують наратив про “вічну війну” в Україні, водночас презентуючи себе “як послів миру”.

  • Нещодавно Bloomberg написав, що Дональд Трамп в разі повернення до Білого дому прагнутиме якомога швидше завершити війну в Україні і обговорює з радниками способи "посадити Володимира Зеленського та Володимира Путіна за стіл перемовин".
  • Команда Трампа розглядає два ключових питання початку потенційного другого президентського терміну: створення дворівневої системи НАТО та перемовини між Києвом та Москвою для завершення війни. 
  • Раніше Трамп підірвав інформаційний простір заявою про те, що "заохочував" би напад Росії на членів НАТО, які не виконують фінансових зобов'язань щодо безпеки.
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