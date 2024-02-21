Більшість європейців вважають переобрання Трампа поганою новиною, − опитування

Можливе переобрання Дональда Трампа на посаду президента США у Європі сприймають як погану новину.

Такими є результати опитування, проведеного у всьому Європейському союзі на замовлення Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), пише The Guardian.

56% респондентів у 12 опитаних країнах сказали, що вони були б дуже або досить розчаровані, якби колишнього президента переобрали.

Єдиним винятком стала Угорщина, де 27% респондентів заявили, що були б задоволені поверненням Трампа, а 31% – розчаровані. Також прихильники лише однієї великої політичної партії − угорської “Фідес” − сподівалися на перемогу Трампа.

Серед інших ультраправих партій, які раніше висловлювали підтримку Трампу, лише близько третини виборців німецької “Альтернатива для Німеччини” (AfD), “Австрійської партії свободи” (FPÖ) або “Братів Італії” сказали, що вони вітали б його повернення.

Водночас протрампівські настрої ще слабші серед прихильників Національного об’єднання Франції та польської партії “Закон і справедливість” (PiS).

Якби США припинили військову допомогу Україні під час президентства Трампа, 41% європейців сказали, що ЄС повинен або збільшити свою підтримку, або зберегти її на поточному рівні, тоді як 33% воліють, щоб ЄС наслідував приклад США.

Іван Крастєв, співавтор звіту за результатами доповіді зазначає, що найбільша небезпека полягає в тому, що Трамп − і президент Росії Володимир Путін, який натякнув, що він відкритий для переговорів на своїх умовах – “розповсюджують наратив про “вічну війну” в Україні, водночас презентуючи себе “як послів миру”.