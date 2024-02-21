Норвезький депутат номінував Ілона Маска на Нобелівську премію миру

Один з аргументів за мільярдера - те, що його компанія Starlink допомогла Україні "витримати атаку Росії".

Депутат норвезького парламенту Маріус Нільсен заявив, що номінував Ілона Маска на Нобелівську премію миру.

Як повідомляє Daily Mail, представник лібертаріанської "Партії прогресу" мотивував своє рішення тим, що Маск нібито є "великим поборником свободи слова". Політик вважає, що мільярдер "є захисником діалогу та можливості висловлювати думки у світі, який все більше поляризується".

Що цікаво, іншим аргументом на користь кандидатури голови корпорації SpaceX норвезький парламентар вважає той факт, що системи Starlink "допомогли Україні вистояти та координувати оборону проти Росії".

Шорт-лист Нобелівської премії миру зазвичай формують у березні. А володаря нагороди визначає комітет з п'яти людей, яких призначає саме норвезький парламент.