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Австралія інвестує 35 мільярдів доларів у розбудову свого флоту

Це найбільше посилення військово-морських сил після Другої світової війни.

Австралія інвестує 35 мільярдів доларів у розбудову свого флоту
ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Заклики світових лідерів дбати про безпеку та озброєння серйозно сприйняли в Австралії: країна заявила про намір здійснити найбільшу модернізацію свого морського флоту з часів Другої світової війни.

Як повідомляє CNN, упродовж 10 років Австралія інвестує у безпековий проєкт суму у 35 мільярдів доларів. Кількість основних бойових суден мають збільшити до 26, а також ведеться розробка ядерних субмарин разом зі Сполученими Штатами та Великою Британією.

Причиною настільки масштабного озброєння автралійського флоту називають загрозу конфлікту з Китаєм. Піднебесна створює найбільші військово-морські сили у світі, які здатні чинити неабиякий тиск на позиції Австралії у Індо-Тихоокеанському регіоні. 

Австралійська опозиція встигла розкритикувати ініціативу уряду - проте не за величезну суму коштів, які заплановано на неї витратити, а за терміни реалізації. Очікується, що перший із кораблів, яким планується поповнити флот, вийде у воду не раніше 2031 року.  

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