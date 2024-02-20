У лікарні в Німеччині помер раніше поранений 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко

В лікарні в Німеччині від важких травм помер 18-річний баскетболіст з України Артем Козаченко. Він був поранений під час нападу в Оберхаузені, під час якого загинув 17-річний український баскетболіст юнацьких збірних Володимир Єрмаков.
Про це повідомив баскетбольний клуб ART Giants.
18-річний українець Артем Козаченко був невід’ємною частиною баскетбольної команди та був надзвичайно популярний серед одноклубників, тренерів і друзів.
“Окрім великого таланту та дисциплінованої відданості баскетболу, Артем був відомий як життєрадісна, весела та відкрита людина. Артем і Вова об’єднували глибоку та тісну дружбу, яка продемонструвала, наскільки важливі в нашому житті людські зв’язки та взаємодія з громадою”, - йдеться у повідомленні.
-
10 лютого в Німеччині внаслідок нападу загинув 17-річний український баскетболіст юнацьких збірних Володимир Єрмаков. Його друг Артем Козаченко дістав поранення. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці.
-
Спочатку зловмисники втекли непоміченими. Втім, поліцейські за відеозаписами з місця злочину швидко встановили нападника, який раніше уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за кілька розбійних нападів. Ним виявився 15-річний німецький студент турецького походження з Гельзенкірхена.
-
У Німеччині затримали ще трьох підозрюваних у вбивстві 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Це – німець грецького походження та двоє сирійців.