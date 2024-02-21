Порошенко пропонує створити інженерні війська для будівництва фортифікаційних споруд

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко в ефірі телеканалу «Прямий» закликав владу негайно будувати фортифікаційні споруди. Він зауважив, що на це зараз мають бути спрямовані максимальні ресурси – організаційні, фінансові і людські.



«Повинні бути фортифікаційні споруди. Воїни мають виходити на обладнані позиції. Або навіть і відходити, якщо є в цьому необхідність і є рішення військового керівництва, то має бути друга, третя лінія оборони, обладнані бліндажі, обладнані вогневі точки, куди виходять наші воїни», – сказав Порошенко.

За його словами, українські військові 9 років тримали Авдіївку, тому що там були побудовані потужні фортифікаційні споруди. «Так само, як і в Часому Ярі, в Мар`їнці, у Водяному, в Кураховому, у Вугледарі». Також, зауважив Порошенко, вже Естонія почала зводити укріплення на кордоні з Рросією.

«Мені і депутати, і урядовці естонські сказали, що вже зараз вздовж російського кордону вони будують 600 фортифікаційних споруд. На 300 кілометрів кордону. Кожні півкілометра споруди, і потім будуть починати будувати другу лінію», – говорить Порошенко.

«Я не можу спокійно на це дивитися. Коли наші частини – а це й 59-а, з якою ми працюємо, і 53-тя, і 110-та, і 47-ма 47-а вимушені були відійти, три чверті з них відійшли на непідготовлені позиції або на неякісно підготовлені, бо викопана траншая, де по коліна води – це не є підготовлена позиція. І тому має бути чіткий план, чіткі завдання – хто і як організовує будівництво фортифікаційних споруд», – зазначає Петро Порошенко.

Він також запропонував у законопроєкт про мобілізацію включити позицію щодо формування інженерних військ.

«І той, хто має проблеми, боїться йти на фронт – йди і працюй, без військових бойових доплат, 6 днів на тиждень на будівництво фортифікаційних споруд», – пояснює Порошенко.

«Лише за останні 10 днів ми закупили 15 важких екскаваторів, які здатні виконувати ці роботи і два з них відправили під Авдіївку. На жаль, один з них вже підбитий. Нами прийняте рішення збільшити кількість цієї техніки, запропонувати співпрацю з військово-цивільними адміністраціями або з будівельними компаніями, отримати завдання військового керівництва і приступити або через інженерні війська і командування сил підтримки, або через цивільні підприємства, будувати фортифікаційні споруди», – говорить Порошенко.