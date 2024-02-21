​«Слуга народу» провела засідання фракції на чолі з Президентом. Про що насправді говорили, — джерела

Про переформатування уряду не йшлося, Зеленський запевнив депутатів, що "все буде добре".

21 лютого фракція «Слуга народу» провела засідання фракції на чолі з Президентом Володимиром Зеленським. Він запевнив нардепів у перемозі України, «хороших напрацюваннях на фронті». Закликав парламентарів надалі працювати єдиною командою. Питання переформатування уряду, складання мандатів окремими депутатами «Слуги» та проєкт закону про мобілізацію — не обговорювали.

Про це LB.ua розповіли декілька співрозмовників з фракції «Слуга народу» за результатами засідання.

«На засіданні було під 200 людей. Засідання фракції на чолі з Президентом тривало десь 1 годину 15 хвилин. Був також голова Офісу Андрій Єрмак. Прем’єра Дениса Шмигаля не було. Але це не якийсь там сигнал на переформатування уряду, просто голова у відрядженні. Та загалом питання відставок урядовці ніхто не ставив», — розповіло джерело за результатами засідання.

За його словами, виступав також голова фракції Давид Арахамія.

«Було питання війни. Особливо нового я нічого не почув. Не було такого, що треба готуватися до важких часів без фінансування. Абсолютно. Нормально говорили: що плануємо, що треба робити», — додав співрозмовник.

Також порушили питання парламентської дипломатії.

«Про це багато говорили. Бо є проблема, якщо розібратися з самими депутатами. Якщо депутат їде по лінії міжнародної підтримки чи допомоги, чи політики держави, то він завжди їздить. А якщо хтось їздить, аби розказати якусь історію, що там в Україні відбувається, то це зовсім інші питання», — розповів нардеп.

Ключовим на засіданні був виступ Володимира Зеленського.

«Президент запевнив, що все буде добре. Такий був настрій. Сказав, що ми точно переможемо. Буде нелегко. Ми тримаємось і рухаємось», — запевнив парламентар.

Ще один депутат додав, що питання складання мандатів окремими колегами по фракції взагалі не згадували.

«Не говорили про таке, все було про «взагалі». Був основний посил від Президента. Що ми всі разом, працюємо далі. На перемогу», — наголосив співрозмовник.

Депутати також підкреслили, що на зустрічі не обговорювали питання запланованого на початок березня голосування в цілому за закон про мобілізацію.

«Про це не говорили. Важливо, що Президент поговорив з нами, ми послухали його. Він сказав, що все буде добре», — переповідає один з присутніх на зустрічі.

Ще одне джерело з фракції підтвердило, що «ні про уряд, ні про мандати не говорили. Були абсолютно загальні речі. Треба консолідація в парламенті. РФ планує розхитувати парламент зсередини. На травень вже почали хитати, що Президент нелегітимний. По фронту є хороші напрацювання. Ви скоро це побачите. Буде цікаво по Чорному морю і тому подібне... Все дуже загально та лагідно», — розповів нардеп.

Інший колега по фракції коротко резюмував: «все було ні про що».