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Окупанти зосередили свої сили на Авдіївці, Куп'янську та Лимані, — ГУР

Армія РФ намагається вийти як мінімум, на адміністративні кордони Луганської області до виборів.

Окупанти зосередили свої сили на Авдіївці, Куп'янську та Лимані, — ГУР
Знак Куп’янськ-Вузловий
Фото: из Telegram Куп'янськ-Вузловий Україна

Заступник начальника ГУР Міноборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" зазначив, що основні зусилля російських окупаційних військ нині зосереджені на Авдіївці, Куп'янську, Лимані.

За його словами, окупанти до виборів президента РФ у березні  хочуть вийти, як мінімум, на адміністративні кордони Луганської області.

"Задача, яка стоїть, і найближчі півроку буде залишатися однозначно такою ж, —  вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей. І друге — це утримання захоплених територій. Противник захопив частину Херсонської області, частину Запорізької, і вони їх будуть намагатися утримати, тому що їм необхідний сухопутний коридор до Криму, необхідна система логістики, яка йде через Крим, підвіз боєприпасів, техніки, особового складу на південний напрямок", — розповів Скібіцький.

Для окупантів зараз головне мати "успіх" на ще одному з напрямків, а ключовими залишаються Куп'янськ, Лиман та Авдіївка. 

"А чому Куп'янськ, Лиман? Щоб показати, що вдалось повернути ті території, які звільнила Україна після початку повномасштабної агресії. Бо це буде символічно", — наголосив заступник.

  • Раніше аналітики ISW зазначали, що у Кремлі хочуть, щоб російські війська захопили Авдіївку та Куп'янськ до початку президентських виборів у РФ. Таким чином Путін хоче досягти успіху під час передвиборчої кампанії.
  • Начальник пресслужби східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону ворог зосередив значну кількість військової техніки та озброєння на Куп'янському напрямку.
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