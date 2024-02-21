Окупанти зосередили свої сили на Авдіївці, Куп'янську та Лимані, — ГУР

Армія РФ намагається вийти як мінімум, на адміністративні кордони Луганської області до виборів.

Заступник начальника ГУР Міноборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" зазначив, що основні зусилля російських окупаційних військ нині зосереджені на Авдіївці, Куп'янську, Лимані.

За його словами, окупанти до виборів президента РФ у березні хочуть вийти, як мінімум, на адміністративні кордони Луганської області.

"Задача, яка стоїть, і найближчі півроку буде залишатися однозначно такою ж, — вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей. І друге — це утримання захоплених територій. Противник захопив частину Херсонської області, частину Запорізької, і вони їх будуть намагатися утримати, тому що їм необхідний сухопутний коридор до Криму, необхідна система логістики, яка йде через Крим, підвіз боєприпасів, техніки, особового складу на південний напрямок", — розповів Скібіцький.

Для окупантів зараз головне мати "успіх" на ще одному з напрямків, а ключовими залишаються Куп'янськ, Лиман та Авдіївка.

"А чому Куп'янськ, Лиман? Щоб показати, що вдалось повернути ті території, які звільнила Україна після початку повномасштабної агресії. Бо це буде символічно", — наголосив заступник.