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В окупованому Криму росіяни продовжують мілітаризацію школярів

Окупанти запровадили “загальнодержавну систему підготовки громадян до військової служби”.

В окупованому Криму росіяни продовжують мілітаризацію школярів
Фото: EPA/UPG

На окупованому півострові Крим представники російсько-окупаційних військ продовжують політику спрямовану на мілітаризацію українських дітей. Для цього РФ запровадила загальнодержавну систему підготовки громадян до військової служби, — пише Центр національного спротиву.

За наявною інформацією ЦНС, окупанти мають на меті запровадити “загальнодержавну систему підготовки громадян до військової служби”. Відповідно до всіх так званих розпоряджень, окупанти ставлять за мету створити у кожному муніципальному утворенні суб’єктів рф загальних центрів так званого військово-патріотичного виховання та підготовку молоді до майбутньої служби.

Також окупанти розглядають можливість діяльності регіональних відділень російської молодіжної військово-патріотичної організації “Юнармія”, яка заснована МО РФ у 2016 році.

У Центрі національного спротиву закликають цивільне населення в окупованому Криму не брати участь у подібних заходах або проявляти максимальну пасивність та незацікавленість, якщо такої участі не можливо уникнути.

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