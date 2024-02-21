Одеські депутати провалили перейменування вулиць

Тепер їх може перейменувати мер, а якщо він цього не зробить, то ОВА.

Одеські депутати на сьогоднішньому засіданні провалили голосування за перейменування понад 100 топонімі на честь українських героїв. Назви вулиць і провулків мали б змінити в межах закону про деколонізацію, пише "Суспільне".

На розгляд міської ради винеси перейменування понад 100 топонімів. Перед цим нові назви затвердила Історико-топонімічна комісія Одеської міськради, а також одесити шляхом онлайн-голосування.

Депутат Андрій Вагапов запропонував виключити зі списку для перейменування деякі вулиці, яким пропонували назви на честь загиблих героїв – через те що родичі військових виступили проти присвоєння їхніх імен саме цим топонімам. Зокрема, за його словами, вдова Героя України Ігоря Бедзая виступила проти перейменування маленької вулиці Якутської на честь її чоловіка.

Фото: Суспільне Одесити закликали дати імена українських героїв великим вулицям

"Пропозицію Вагапова мали розглянути після голосування питання за основу, але для цього не вистачило голосів: «за» натиснули 32 з 44 зареєстрованих народних обранців, рішення не було прийняте. Депутатка Анастасія Большедворова запропонувала повернутись до цього пункту та переголосувати, виключивши зі списку всі спірні вулиці. Її пропозицію колеги також не підтримали: «за» проголосував 31 депутат", – пояснили журналісти.

Депутат Петро Обухов повідомив, що за законом депутати мали перейменувати вулиці до 27 січня. Далі право переходить до міського голови, а якщо він це не зробить впродовж трьох місяців ) до голови ОВА. Він закликав міського голову Геннадія Труханова самостійно перейменувати вулиці, оскільки сесія не підтримала.

"Всі ці перейменування пройшли історико-топонімічну комісію, на якій дуже багато годин обговорювали спеціалісти, культурологи, історики. Потім всі ці назви пройшли онлайн-голосування одеситів. Тому прошу вас прийняти це рішення, за виключенням того, що говорив пан Вагапов, раз сесія не прийняла. Якщо цього не буде зроблено до 27 квітня, таке право отримає голова військової адміністрації. Хотілось все-таки, щоб були назви, за які проголосували одесити й історико-топонімічна комісія", – зазначив Обухов.

Активісти зауважували, що замість перейменування на честь загиблих героїв великих вулиць як варіант пропонували малі топоніми.

Волонтер і активісти Сергій Стерненко додав, що депутати провалили голосування вже вдруге.