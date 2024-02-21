Селектор: керівництво України узгодило наступні кроки для вирішення блокування на польському кордоні

Зокрема, учасники наради дійшли висновку, що лібералізація торгівлі з Європейським Союзом має тривати.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів селекторну нараду, де, окрім щоденних тем, обговрили блокування на польському кордоні.

У нараді взяли участь віцепрем’єрка Ольга Стефанішина, міністри Дмитро Кулеба, Олександр Кубраков, Микола Сольський – детально розібрали ситуацію та визначили наступні кроки. Президент пообіцяв, що “вони будуть дуже швидко”.

Учасники наради дійшли висновку, що лібералізація торгівлі з Європейським Союзом має тривати.

“Я вдячний чіткій позиції Європейської комісії. Має бути міцною і наша єдність заради спільної безпеки й безпеки всіх країн, яким загрожує російська агресія. Ситуативні інтереси не мають права її похитнути”, – зазначив президент.

Також на селекторі обговорили ситуацію на фронті. Була детальна доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо постачання боєприпасів, зброї, систем РЕБ, дронів, а також детальна доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації по напрямках. Зведення ГУР МО та Служби зовнішньої розвідки.

Крім того, президент заслухав допомвіді щодо ситуації в регіонах: про ліквідацію наслідків російських ударів, допомогу людям, подальшу розбудову багаторівневого захисту критичних об’єктів у прифронтових та прикордонних областях.

Раніше МЗС України заявило, що блокування польсько-українського кордону не може бути виправдане ніякими гаслами. Антиукраїнські гасла, які лунають на кордоні, підтверджують політично вмотивований характер акції, заявило МЗС України. Українське дипломатичне відомство закликає польську владу надати правову оцінку діям учасників акцій та забезпечити розблокування кордону.