Головне за ніч та ранок середи, 21 лютого: бої під Авдіївкою та Мар’їнкою, збиття ворожого СУ-34, 70 знищених бронемашин

Сили оборони збили ще один ворожий літак – Су-34, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

На якому напрямку знищили ворожий винищувач-бомбардувальник, не уточнюється. Екіпаж, за словами Олещука, приєднався до рубрики "вічного польоту". "Ходять чутки, що в мене останнім часом поганий настрій. Не маю на це права! При такій бойовій роботі він просто чудовий!" – прокоментував він.

Це вже третє збиття за цей тиждень. 19 лютого росіяни попрощалися одразу з двома своїми літаками – Су-34 і Су-35.

У ніч на 21 лютого 2024 року росіяни атакували територію України ракетами та безпілотниками, які запускали із території РФ, йдеться у звіті Повітряних сил України.

Зокрема окупанти запустили зенітну керовану ракетою С-300 та 4 крилаті ракети Х-22 із Ростовської області, керовану авіаційну ракету Х-59 із Бєлгородської області, та 19 ударних безпілотників типу "Shahed" із Приморсько-Ахтарська.

"В результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти «шахедів» у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести не уражених ворожих БпЛА – не досягла своїх цілей", – додали в Повітряних силах.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 66 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 125 авіаційних ударів, здійснив 124 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти здійснили 20 спроб прорвати оборону наших військ.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника біля Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 складу паливно-мастильних матеріалів та 12 артилерійських засобах противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 21 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1130 окупантів, 13 танків, 70 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 406080 чоловік особового складу.

Про інші втрати противника – в новині.

Учора українська армія, ймовірно, вдарила по російському полігону біля окупованого села Трудівське, що в Донецькій області. Удару завдали двома ракетами з HIMARS, пише BBC із посиланням на декілька джерел.

"У цей момент на полігоні були на шикуванні бійці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади (військова частина 06705), постійним місцем дислокації якої є місто Борзя Забайкальського краю. У момент удару військовослужбовці 4, 5 та 6-ї роти цієї бригади вишикувались на полігоні й чекали на прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу РФ, генерал-майора Олега Моісеєва", – пишуть журналісти.

Вони отримали доступ до відеозапису одного з окупантів, який вижив після удару. Той сказав, що їх у полі вишикували "командири".

Загалом у розпорядженні ВВС є понад 10 фотографій та відеозаписів з полігону, зроблених одразу після удару – на них зображені десятки загиблих. За різними оцінками, унаслідок удару загинули не менше 60 військових 36-ої бригади окупантів.

До початку літа чотири пілоти з України повністю пройдуть курс керування винищувачами F-16 у Сполучених Штатах. А ще дві групи мають завершити навчання до серпня. Про це повідомляє CNN з посиланням на Національну Гвардію штату Аризона, де і відбувається підготовка пілотів.

Речниця Нацгвардії капітан Ерін Генніган заявила, що перша група розпочала підготовку на базі 162-ого авіакрила в Аризоні у середині жовтня, а друга у січні. Третя група українських асів наразі ще не працює безпосередньо з літаками, а відвідує мовні курси та вивчає необхідну англійську термінологію.

Очікується, що усі три групи завершать навчання у період з травня до серпня, проте точний термін залежатиме від того, який прогрес продемонструють військові.

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